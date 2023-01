ERR Donbassis: ka lääne vana tehnika on ukrainlastele abiks

Norrast saadud liikursuurtükk M109A3 vahetab positsiooni vähemalt viis korda päevas.

"Meil on ette valmistatud umbes viis positsiooni. Vahetame neid vastavalt sihtmärgi kaugusele. Püüame samal positsioonil pidevalt mitte töötada, sest vastane tuvastab meie positsiooni ja võib vastata," rääkis Ukraina sõjaväelane "Naaskel".

Norra liikursuurtüki väljalaskeaasta on 1971. Suurtükiväelased tahaksid endale midagi nooremat.

"Meil on vaja uuemat tehnikat. See ei pea enam kaua vastu. Need lähevad kogu aeg katki. Meil on mitmed masinad praegu remondis. Neid parandatakse küll, aga need lähevad uuesti katki, sest on kulunud," ütles Ukraina sõjaväelane "Esimene".

"Tahaks midagi uuemat, nagu Paladin A6. Suurtükid 777 on ennast väga heast küljest näidanud, suurepärane masin. Liikursuurtükkidest rääkides, siis Crabid ja Caesarid töötavad imeliselt. Need on juba digitaalsed, ise arvestavad sihtmärgi välja. Meie aga töötame manuaalselt nagu vanasti," lausus "Naaskel".

Mitte kõik suurtükiväelased ei ole nii kriitilised vana lääne raua suhtes.

"Mulle meeldib see rohkem. Sellega on mugav töötada, manööverdusvõime on hea, laseb täpselt, ei ole kapriisne. Sellega on mugav. See on küll vana, aga me selle tema peale loota," ütles "Hetman".

Lääne tehnikat võib olla küll vähe ja see on vana, aga moonapuudust nende puhul pole.

"Tänu Lääne partneritele moonaga probleemi ei ole. Kui rääkida aga Nõukogude tehnikast, nagu D-30 haubits, mille kaliiber võib olla 122 millimeetrit või 152 millimeetrit, siis nende moonast on puudus. See (lääne) suurtükk kasutab 155-millimeetrilist moona ning seda meil jätkub," lausus "Naaskel".

Äsja paukus Donbassis krõbe pakane, kuid viimased paar nädalat on soojade ilmade tõttu sõdurid uppunud mutta. Alates teisipäevast langes temperatuur alla nulli. Kuidas mõjub ilm tehnika kasutamisele?

"Tehnika jaoks on halb, kui väljas on alla -10 kraadi. Mootor ei lähe käima, seda on raske soojaks ajada. Liikuda on aga lihtne. Kui kõik jäätub, siis saab kiiremini liikuda. Kui ilm on porine, vihmane ja niiske, siis on raskem töötada," ütles "Hetman".

"Kui on külm ja põllud on jäätunud, siis liikuda on kergem, aga vaenlasel on samuti kergem liikuda. Kui on porine, siis on keerulisem, sest masin ei käitu nagu peaks. Kõige parem on suvel," leidis "Naaskel".

"Aktuaalse kaameraga" vestlemise ajal said suurtükiväelased sihtmärgi koordinaadid ning ülesande see hävitada. Mehed asusid kohe tööle.

"Ülesandeks oli hävitada vastase miinipilduja ja moonaladu. Sihtmärk sai tabatud. Täitsime ülesande 100-protsendiselt. Moon plahvatas nii, et hoonet enam ei ole," ütles "Hetman".