Hollandi peaminister eelistab sügavaid reforme USA stiilis suurtoetustele

Madalmaade peaminister Mark Rutte ei toeta uut rahasüsti Euroopa Liitu, vaid eelistab sellele siseriiklike reforme. See oleks parim viis kuidas vältida Euroopa tööstuse ebasoodsasse olukorda sattumist võrrelduna USA ettevõtetega. Ameerika Ühendriigid kavatsevad rohepöördele üleminekut rahaliselt suures mahus toetada.

Rutte sõnul peab Euroopa tegema sügavaid reforme, vahendas Politico. Hollandi peaministri sõnul kulutavad mõned Euroopa riigid liiga palju raha oma pensionisüsteemide töös hoidmiseks, lisades, et see on "kõik raha, mida ei saa kulutada innovatsiooni ega rohetehnoloogia peale".

Ruttet peetakse Euroopa kasinuspoliitika eestvedajaks. Rutte juhtimisel on Holland koos Taani ja Rootsiga seisnud vastu ettepanekutele suurendada liikmesriikide rahalist panust Euroopa Liidu ühiskassasse. Politico meenutas, et see põhimõte kestis koroonapandeemia tekitatud kriisini, mistõttu lähenemine pehmenes.

Euroopa Liidus on arutlusel kuidas hoida alles Euroopa tööstusbaasi kui USA alustab enda tööstuse toetamist 369 miljardi dollari eest inflatsiooni vähendamise seaduse (Inflation Reduction Act) alusel. USA välja kuulutatud rahasüst on teinud Euroopa riigid ärevaks ning mitmed poliitikud on teinud üleskutseid riigiabi süsteem üle vaadata.

Samuti on mitmed riigid mures, kuna tekkinud olukord võib panna ohtu ühisturu toimimise, kuna USA sammule saavad eelkõige vastu astuda suure rahakotiga riigid nagu Saksamaa. Paljudel teistel riikidel selline võimekus puudub.

Rutte sõnul on USA inflatsiooni vähendamise seadusel mitmeid tagajärgi ning mõned neist sellised, mida ette ei nähtud. See seadus sunnib Euroopat ümber mõtestama kuidas ennast organiseerida, lisas peaminister. Samas oli Rutte sõnul positiivne, et USA on võtnud sihiks eesmärgid kliimamuutuste leevendamiseks.

Rutte samas kartis, et USA toetuste tõttu võivad nt elektriliste transpordimasinate tootjad viia oma investeeringud Euroopa Liidu asemel USA-sse. Rutte samas ei toetanud sarnaste toetusmeetmete kehtestamist Euroopa Liidus ning sõnas, et ta on nõus aktsepteerima vaid piiratud ulatuses muudatusi.

Hollandi peaminister on samavõrra vastu uutele toetustele kui ka laenudele. Rutte sõnul ringel Euroopas veel liiga palju raha ning tõi näitena Euroopa Liidu koroonapandeemia taasterahastu laenud.

Euroopa Ülemkogu ette on kavas saata tekst, milles viidatakse uutele Euroopa Liidu rahastusallikatele, tuginedes majandusbloki SURE programmi edule. Rutte kinnitas, et ta oleks ka uue SURE programmi osas tõsised kahtlused.