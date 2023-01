Järvan tahab universaalteenuse reformi siduda valitsuse usaldushääletusega

"Plaan on täna viia universaalteenus 2.0 valitsusse, et ikkagi enne valimisi ja enne uut koosseisu saaks universaalteenuse veel paremaks teha," ütles Järvan ERR-ile.

Jaanuaris on paljudel päevadel elektri börsihind olnud odavam kui konkurentsiameti määratud universaalteenuse hind. Ministri selgituse kohaselt on universaalteenuse uusversiooni suurem edasiarendus just see, et eratarbijatel ja ettevõtetel tekib edaspidi võimalus saada odavama hinnaga elektrit vastavalt sellele, kas odavam on börsihind või universaalteenus.

Hinnaarvestus käiks uues süsteemis tunni kaupa, mis Järvani sõnul oli elektrimüüjate tahe, kuna ka nende praegune süsteem töötab tunnipõhiselt. See annaks Järvani sõnul ka inimestele motivatsiooni tarbimise juhtimiseks.

Esmaspäeval viis Järvan kõnealuse eelnõu koalitsiooninõukogusse. Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide seisukohad sellele olid samad, mis nad on ka varem avalikult öelnud, et sooviksid teemat pikemalt analüüsida.

Isamaa hinnangul on aga tegemist olulise arenguga tarbijate seisukohast ning Järvani meelest peaksid koalitsioonipartnerid väga õnnelikud selle eelnõu üle olema.

Usaldusküsimusega seotud eelnõu võimaldab eelnõu menetleda kiirkorras. Sel moel eelnõu arutamisel riigikogus muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ja pärast arutelu läheb eelnõu lõpphääletusele. Juhul kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, tingib see valitsuse tagasiastumise.