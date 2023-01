Koalitsioonipartnerid ei nõustunud Järvani universaalteenuse plaaniga

Järvan nimelt küsis neljapäeval valitsuspartnerite nõusolekut, et viia elektri universaalteenuse reformi eelnõu riigikokku ning siduda selle vastuvõtmine usaldushääletusega valitsusele.

"Plaan on täna viia universaalteenus 2.0 valitsusse, et ikkagi enne valimisi ja enne uut koosseisu saaks universaalteenuse veel paremaks teha," ütles Järvan ERR-ile neljapäeva hommikul enne valitsuse istungit.

Ka neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil oli Järvanil oma plaani suhtes säilinud teatav optimism. "Mul on tugev usk, et see tegelikult läheb koalitsioonis läbi, kuigi see aken on sulgumas, riigikogul on kolm töönädalat," ütles Järvan.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas aga nimetas Järvani plaani riigikogu valimistega seotud populistlikuks ettevõtmiseks.

"Eks ta ongi valimistega seotud. Aga kõik otsused, mis me teeme praegu, isegi kui nad populistlikult aitavad tõsta toetust, siis neil on ka pikaajaline mõju ja seda me peame ka kõike kaaluma," lausus Kallas.

"Universaalteenus on mõeldud kriisimeetmena. Kriisimeetmena on ta kenasti töötanud. Kui vaadata hindades, siis oktoobris oli börsihind 174, novembris 219, detsembris 263, jaanuaris esimesed 24 päeva 102. Ehk nende 20 päeva pealt jälle minna kõike ümber tegema, millel on suured mõjud ka pikaajaliselt, on minu meelest ohtlik. Aga arutame," ütles Kallas veel.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles samuti, et plaan ei ole realistlik.

"Juba praegu, kui paljud tarbijad pidid tegema otsuse, millist paketti valida. Nüüd sama küttehooaja jooksul sadade tuhandete kaupa jälle hakata lepinguid ümber tegema, teadmata, milline on koalitsioon pärast valimisi ja kuidas me järgmise hooaja näiteks kõrgete energia hindade riske maandame - seda ei ole lihtsalt mõtet teha," ütles Sikkut.

"Seda arutelu, kuidas appi minna ja kas universaalteenust tuleb muuta või täiendada, tuleb pidada, aga see ei ole kahtlemata olukord, kus tuleb kiirkorras reageerida. Ja eriti kuna kolm töönädalat on riigikogul jäänud," lisas Sikkut.

Järvan ütles selle peale, et teda tegi koalitsioonipartnerite reaktsioon kurvaks.

"Täna on meil ilmselge põhjus universaalteenust veel paremaks teha. Et just murekoormat kodanikelt enne valimisi maha võtta. On ju teada, et ka uue riigikogu koosseisu puhul läheb mitu kuud, et ennast sisse seada ja siis see asi lihtsalt venib. Kui meil on eelnõu ette valmistatud, turuosalistega läbi räägitud, siis sellisel juhul see, et pakkuda tarbijale odavamat hinda, mis ei mõjuta kuidagi roheenergeetika investeeringuid ja samal ajal ka lahendada meie energiasüsteemi ühte väga olulist probleemi, ehk tarbimise nimhutamine, siis ma arvan, et see on ainult tervitatav," ütles Järvan.