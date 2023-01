Kersti Kaljulaid avaldas toetust Parempoolsetele

Varem ajakirjanduses erakonnaga Eesti 200 seostatud president Kersti Kaljulaid põhjendas oma 1000-eurost annetust erakonnale Parempoolsed sellega, et see erakond esindab erinevalt parlamendiparteidest selgelt maailmavaatelist poliitikat.

"Ütlen siis otse: ma ei saa päris tihti aru, mille eest täna riigikogus esindatud erakonnad seisavad ja mis veel olulisem – ma ei oska ennustada, kuidas nad käituvad ettenägematutes olukordades või järgmistes kriisides. Ja see on minu jaoks suur probleem," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Ta tegi valijatele üleskutse, et need mõtleks enne valimisi selle peale, kes mille eest seisab.

"Ja andke oma hääl mitte selle järgi, mida teile valimistel lubatakse, vaid kelle käitumist te oskate kõige paremini ette ennustada. Ärge valige lubadusi, valige maailmavaadet! Sest elu meie ümber on alati täis ootamatusi."

Kaljulaid rõhutas, et tahaks maailmavaatelist poliitikat Eestis rohkem näha.

"Mina tegin oma annetuse erakonnale Parempoolsed just seetõttu, et senise kampaania ja programmi põhjal on nemad tänastest erakondadest need, kelle puhul ma oskan kõige paremini ennustada, kuidas nad käituvad olukordades, mida me ei oska ette näha," kirjutas Kaljulaid.

Parempoolsed said Kantar Emori küsitluses jaanuari teises pooles esmakordselt ühest protsendist parema tulemuse, kuid ka 2,2 protsenti toetust jätab nad viis nädalat enne valimispäeva selgelt valimiskünnise alla.

Kersti Kaljulaid oli Eesti president 2016–2021. Teda seostati meedias erakonnaga eesti 200, kuna mitmed tema presidendiaja lähemad kaastöötajad liitusid Eesti 200 meeskonnaga. Praeguseks on nad Eesti 200-st eemaldunud.