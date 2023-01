Reinsalu vaidleb Kaljulaiu ja Helmega Vene diplomaatide väljasaatmise üle

"Pariteetsuse saavutamine diplomaatide arvu osas, kes Tallinnas ja Moskvas töötavad, on täielikult Eesti välispoliitilistes- ja julgeolekuhuvides. Pariteetsel alusel esindatus vähendab oluliselt võimalusi Eesti survestamiseks," teatas Reinsalu pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

President Kaljulaid pani pühapäeval kahtluse alla Vene diplomaatide vähendamise nõude Tallinnas, mis viis hiljem selleni, et Venemaa palus Moskvast lahkuda Eesti suursaadikul Margus Laidrel.

"Mulle tundub, et võib-olla ei ole see samm sama täiskasvanulik kui meie välispoliitika ja diplomaatia muidu viimase aasta jooksul on olnud," ütles Kaljulaid juhtunut kommenteerides, olles varem tõdenud, et ei ole täpselt kursis, miks just praegu mindi diplomaatiliste esinduste suuruses pariteeti taga ajama.

Kaljulaiu hinnangul võib see samm tekitada Eesti liitlastes ja partnerites küsimuse, et mis oli konkreetne ajend sellise sammu astumiseks just sel hetkel. "Ja kas see ajend ei võinud mitte olla, et Eestis on viie-kuue nädala pärast valimised – see on see küsimus," rääkis Kaljulaid. "Aga põhimõtteliselt me oleme selle otsusega ajaloo õige poolel, selles ei ole kahtlust," lisas ta.

Reinsalu kinnitusel ei ole see samm Eesti liitlaste seas mingisuguseid kahtlusi tekitanud.

"Põhimõttelise otsuse taotleda diplomaatilise esindatuse osas Venemaaga pariteetsust langetas juba eelmine valitsus möödunud kevadel – see otsus viidi ellu nüüd. Seega Kaljulaid ja Helme eksivad, kui väidavad, et otsust mõjutasid mingitki pidi Eesti valimised," rõhutas välisminister.

Reinsalu vastas ka EKRE esimehele Martin Helmele ning sama erakonna nimekirjas kandideerivale Varro Vooglaiule, kes mõlemad leiavad, et Eesti on Venemaaga vastandumisel liiga jõuline.

"Helme eksib ka selles, kui arvab, et Eesti-Vene suhete pingelisuses on süüdi Eesti. See ei vasta tõele. Eesti ja Venemaa suhteid mõjutab enim asjaolu, et Venemaa alustas laiaulatuslikku ja õigustamatut agressioonisõda Ukrainas, millega ründab ta otseselt ka meie julgeoleku alussambaid," ütles välisminister.

"Moskva pole sellest ka saladust teinud, et soovib Euroopa julgeolekuarhitektuuri pea peale keeramist ja Ida-Euroopa kinnistamist enda mõjusfääri. Meie sellega leppida arusaadavalt ei saa. Helme soovitus Eestile, võtta rahvusvaheliselt Venemaa agressiooni vastustamises passiivsem hoiak, on lühinägelik ja ohtlik, nagu ka Vooglaiu soov eelistada liitlaste kohalolule ja Eesti riigikaitse arendamisele esmajoones sooje suhteid Venemaaga," lisas välisminister.

Helme ütles esmaspäeval usutluses ERR-ile, et nõustub Kaljulaiu kriitikaga diplomaatiliste esinduste pariteetsuse nõude teemal: "Tuleb tunnistada, et ma Kersti Kaljulaidiga ei nõustu peaaegu mitte milleski, aga selles küsimuses ma arvan, et tal oli põhimõtteliselt õigus jah."

Helme kaitses ka Vooglaiu väljaütlemisi, kes on kritiseerinud nii Vene diplomaatide väljasaatmist kui ka laiemalt Eesti julgeolekupoliitikat ja Ukrainale relvaabi andmist.

"Minu parima arusaamise kohaselt ei alga riigikaitse mitte relvastuse ja teiste riikide sõjaväeüksuste Eesti territooriumile kuhjamisest, vaid vastutustundlikust diplomaatiast. Paraku tegutseb meie valitsus risti vastupidiselt, püüdes pidevalt olla esirinnas üleskutsete tegemisel astuda Venemaa suhtes vaenulikke samme," on Vooglaid öelnud.

Helme ütles intervjuus ERR-ile, et ei mõista avalikkuses tekkinud poleemikat Varro Vooglaiu julgeolekupoliitiliste seisukohtade suhtes ning jagab suuresti Vooglaiu kriitikat Eesti valitsuse kohta.