Bloomberg: Venemaa valmistub suurpealetungiks veebruaris või märtsis

Venemaa võib teha järgmise suurema pealetungi Ukrainas veebruaris või märtsis, kinnitasid Kremlile lähedal seisvad allikad Bloombergile. Ukraina on ka varem hoiatanud, et Venemaa tahab kevadel uut pealetungi korraldada. See tähendab, et pealetung võib toimuda enne lääneriikide lubatud tankide Ukrainasse saabumist

Putin samas eeldab, et konflikt USA ja Ameerika Ühendriikide liitlastega võib kesta aastaid. Kreml tahab oma talvise pealetungiga panna Kiievi olukorda, kus Ukraina peab leppima Venemaa kohaloluga Lõuna- ja Ida-Ukrainas. Vene vägede mitmed tagasilöögid olevat allikate kinnitusel muutnud Kremli sõjalised eesmärgid märksa realistlikumaks ning on aru saadud, et isegi praeguse rindejoone üle kontrolli hoidmine oleks saavutus.

Putin näeb sõda Venemaa jaoks eksistentsiaalse konfliktina ning pole nõus eesmärkidest loobuma

Vladimir Putin samas usub, et Venemaa arvuliselt suuremad relvajõud ning valmidus taluda suuremaid kaotusi tagab Venemaale edu kaotuste kiuste. Mitme allika sõnul näeb Putin sõda Ukrainas Venemaa jaoks eksistentsiaalse konfliktina Venemaa ja USA ning tema liitlaste vahel. Samad inimesed kinnitasid Bloombergile, et Venemaa võib korraldada uue mobilisatsioonilaine juba kevadel. Venemaa majandus ja ühiskond on sõja vajadustele juba allutatud.

Ukraina luure on varem väitnud, et järgmine Vene mobilisatsioonilaine tuleb juba jaanuaris, kuid sellest praegu märgid puuduvad. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik hindas jaanuari keskel, et Vene uus mobilisatsioonilaine on vältimatu.

Vene poliitikat analüüsiva R.Politik asutaja Tatjana Stanovaja sõnul on Putin asjade arengus pettunud, kuid ta pole nõus oma eesmärkidest loobuma. "See lihtsalt tähendab, et see teekond saab olema pikem ja märksa verisem," kinnitas Stanovaja.

Ei Venemaal ega Ukrainal ei pruugi olla uueks pealetungiks jõudu

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide luureametnikud on samas skeptilised kas Venemaal on ressursse uueks pealetungiks ja seda isegi peale 300 000 täiendava sõduri mobiliseerimist eelmise aasta sügisel. Samal ajal on Ukraina liitlased saatnud Ukrainale soomusmasinaid ja tanke, mis võivad aidata Ukrainal tungida läbi Vene kaitseliinide.

Venemaa brutaalsed kurnamislahingud on kurnanud ka Ukraina vägesid ning vähendanud Kiievi võimet teha vastupealetunge mujal, kinnitasid Bloombergile USA ametiisikud. Vene väed on peale Ukraina kiireid pealetunge Harkivi oblastis rajanud märksa enam kaitserajatisi, kaevikuid ja maamiine, et aeglustada tulevasi Ukraina pealetunge.

Kremli sidemetega poliitiline konsultant Sergei Markov ütles samuti, et siiamaani on sõja tulemused Venemaa jaoks olnud kohutavad, kuna Venemaa polnud sõjaks üldse valmis. Markovi sõnul pole Venemaal veel piisavalt elavjõudu ega tehnikat pikemaks sõjaks.

Sõda võib muutuda Esimese maailmasõja stiilis kurnamislahinguks, mis soosib Venemaad

USA ja Euroopa riikide sõjalised allikad kinnitasid Bloombergile, et sõda võib kujuneda Esimese maailmasõja stiilis suurtükiduelliks, kus rindejoon eriti ei liigu. See aga soosiks enam Venemaad, kel on suurem elanikkond ja sõjatööstus.

Diplomaatiliselt on Venemaa püüdnud võita endale toetajaid väljaspool lääneriike jutuga relvarahust. Samas tunnistasid isegi Kremlile lähedal seisvad allikad, et sellised ettepanekud on praegu lootusetud, kuna Ukraina nõuab leppe eeltingimuseks, et Venemaa tõmbaks oma väed Ukraina territooriumilt välja. Kreml tahab siiani minimaalse kõneluste tingimusena kontrollida neid alasid, kus Vene väed on hetkel sees, et selle najal oma sõjalist võimekust taas üles ehitada.

Kremli rahastatud Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu juht Andrei Kortunov hindas ka, et kui miski ei muuda, siis ootabki ees Esimese maailmasõja stiilis kurnamislahing, kuna mõlemad osapooled usuvad, et aeg on nende poolel.

"Putin on kindel, et kas lääneriigid või Ukraina väsib ära," kinnitas Kortunov. Kortunovi sõnul annaks Kremlile vajalikku paindlikkust ka Joe Bideni kaotus 2024. aastal USA presidendivalimistel.

Venemaa rahalised reservid võimaldavad riigil sõdida veel kaks-kolm aastat

Kuigi lääneriikide sanktsioonid on piiranud Venemaa naftatulusid, siis pole need takistanud Putinil pidamast sõda Ukraina vastu. Bloomberg tõi esile, et Venemaal on siiani miljardeid reservis Hiina jüaani valuutas, mida ei mõjuta lääneriikide sanktsioonid. Nende reservide abil võib Venemaa kulusid katta veel kaheks-kolmeks aastaks, hindasid ökonomistid.

Ka Ukraina liitlased kardavad üha enam, et sõda Venemaa ja Ukraina vastu võib kesta aastaid. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles 20. jaanuaril peale USA ja teiste Ukraina liitlaste ja partnerite kohtumist, et Ukrainal oleks väga keeruline sõjaliselt suruda Vene väed kõikidelt okupeeritud aladelt sel aastal välja.