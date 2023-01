Elron ja Škoda allkirjastasid lepingu 10 rongi ehitamiseks

2020. aastal sõlmis Elron Škodaga lepingu kuue elektrirongi ostmiseks, võimalusega soetada veel kümme rongi. Valitsus kiitis kümne uue rongi ostmise heaks eelmise aasta septembris.

Lepingu täiendavate rongide tellimiseks allkirjastasid Elron ja Škoda detsembris.

Praegu teenindab Elron reisijaid 37 rongiga, 2027. aastaks suureneb veeremipark 54 rongini.

Elroni uute rongide projektijuhi Viljar Luhtheina sõnul tõusis rongireisijate arv Eestis mullu aastaga enam kui miljoni võrra ning seda arvestades vajab rongipark olulist täiendust.

"Detsembris algas rongi jämekonstruktsiooni tootmise ettevalmistamine, mis tähendab, et keevitamistööd on algfaasis ning mõne nädala pärast on rong kokkupanekuks valmis. Rongid ehitatakse RegioPanteri platvormile, mida kasutatakse ka Tšehhis ja Slovakkias," rääkis Luhthein.

Kahesüsteemsete elektrirongidega saab sõita nii olemasoleva kontaktvõrgu kui ka uue ehitatava kontaktvõrgu piirkonnas. Uutest optsiooniga tellitavatest rongidest viis ehitatakse erineva sisustuslahendusega ja need hakkavad reisijaid teenindama linnalähirongidena.

Luhthein märkis, et Eesti asub muu Euroopaga võrreldes külmemas kliimas ja rongid peavad hästi taluma kiiresti muutuvat temperatuuri.

Uued rongid saavad olema kolmevagunilised koosseisud kogupikkusega 83,18 meetrit. Praeguste neljavaguniliste rongide pikkus on 75 meetrit.

Rongidesse tulevad laiemad sisenemisalad, rohkem ruumi ratastele ja lapsevankriga reisijatele ning märgistatud kohad ratastoolis reisijatele. Uutes rongides on kõik istekohad nummerdatud ja lisandub ka eraldi söögi-joogi ala.

Kokkulepitud ajakava kohaselt jõuab esimene Škoda rong Eestisse 2024. aasta esimeses kvartalis, mil alustatakse selle seadistamise ja testimisega. Esimene uus rong läheb liinile 2024. aasta detsembris.

Ronge toodetakse Škoda Grupi Ostrava üksuses. Kümne uue kahesüsteemse elektrirongi soetamine maksab kokku 90,7 miljonit eurot ja see kaetakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist.