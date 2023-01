Haljala-Kukruse maanteelõigu eriplaneering valmib 2028. aastaks

Riik algatas aasta eest Tallinna Narva maantee Haljala-Kukruse 2+2 teelõigu eriplaneeringu, mis peaks parandama liiklustingimusi koguni 70 kilomeetril. Praeguseks on valminud eriplaneeringu lähteseisukohad, mida tuvustatakse avalikkusele kolme kuu jooksul.

Planeering puudutab üheksat omavalitsus Lääne- ja Ida-Virumaal. Planeeringu ala on väga suur, sest alles eriplaneering selgitab välja trassi tegeliku asukoha ja tee variandid.

"Kaalumisel on kõik variandid 2+2, 2+1, 1+1 ja see sõltubki eelkõige liiklussagedustest sel hetkel, ka finantsilistest võimekustest ja mis on näha, et sellel hetkel kui ehitamiseni jõutakse, on kõige mõistlikum lahendus. Samamoodi ka see selgub planeerimisprotsessi käigus, kuhu trass täpselt tuleb. Proovime kasutada ära võimalikult palju olemasolevat maanteed, aga ei saa välistada ka seda, et kohati tuleb rajada see tee uude asukohta," rääkis rahandusministeeriumi nõunik Anne Martin.

Eriplaneering peaks valmima 2028. aastal, millele järgneb projekteerimine.

Majandusministeeriumi teedetalituse juhataja Julia Bergšteini sõnul ei ole ehituse alguse täpset aega veel võimalik prognoosida. "Aga ehituse alustamise eelduseks on meil ikkagi eriplaneeringu läbiviimine, uue trassi leidmine, projekteerimine, keskkonnamõjuhinnangute läbiviimine. Ehk kõik need eelnevad etapid on vaja ära teha ja siis me saame alles rääkida ehitamisest, konkreetsetest maksumusest ja nii edasi."

Enne peavad saama valmis 2+2 maanteed Tallinnast Tartu ja Pärnu suunas. "Hetkel on meil ju nii-öelda suurema prioriteetsusega Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu maantee, kus on ka ehituse tähtaeg aastaks 2030, kuna nad kuuluvad üleeuroopalise transpordivõrgustiku põhi põhivõrku," sõnas Bergštein.

Eeldatavalt ehitatakse nii pikka teed lõikude kaupa. "Tõenäoliselt ikkagi hakkab see ehitamine toimuma etapiti ja kõigepealt tegeletakse kõige kriitilisemate lõikudega," rääkis Martin.

Haljala-Kukruse teelõigu lõpliku valmimise tähtaeg on aasta 2050.