Ettevõtja: universaalelektrist loobumine on üha mõistlikum

Elektritarbimist ajastava rakenduse loonud idufirma Gridio tegevjuht Konrad Hanschmidt ütles Ringvaates, et vaadates jaanuari elektribörsi hindu, on tavakliendile üha mõistlikum universaalteenusest loobumine.

"Jaanuari börsihinna keskmine oli kümme senti kWh eest ja universaalhind oli 15,4 senti. Seal on võit juba päris suur. Ilmad lähevad soojemaks, gaasimured kaovad ja võib eeldada, et veebruar on börsi mõttes parem," ütles Hanschmidt.

"Rootsis ja Soomes tulevad tuumajaamad taas turule ja kui ei juhtu midagi ootamatut, siis lähevad hinnad alla," lisas ta. "Mullu augustis, kui olid Eestis rekordkõrged elektrihinnad, oli põhjus see, et elektrijaamad läksid katki ja hooldusesse korraga. Loodetavasti sel suvel pannakse need läbimõeldumalt remonti," sõnas Hanschmidt.

Ta soovitab inimestele, kes saavad oma tarbimist ajatada, et nad võiksid minna börspaketile üle. "On üks aga, et kas tuleb ootamatusi, aga me ei saa arvestada, et elame maailmas, kus kõik katki läheb. Ennustan, et märtsis hakkavad elektrihinnad mõnel tunnil kukkuma nulli lähedale," ütles Hanschmidt.

Ta rõhutas, et jätkuvalt käib Eesti Energia ja konkurentsiameti vaidlus, et universaalelektri hinda tõsta. "Kui tulevad valimised, siis tuleb veel palju ideid, kuidas elektriturgu parandada, aga see 15,4 senti järgmiseks paariks kuuks aga jääb," ütles Hanschmidt.

"Kui vaatame mitme aasta pakette, siis ma loodan, et inimesed ei lähe seda teed, et selle paketi võtavad. Praegu läheb olukord keskmise mõttes paremaks ja nende pakettidega kaasnevad mitmetuhandelised loobumistrahvid," sõnas Hanschmidt.

Tema hinnangul tuli meile tuli appi kliimamuutus, mis aitas gaasi tarbimist madalal hoida.