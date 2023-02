Kallas kritiseeris taas Eesti Energia tegevust

Pressikonverentsil ütles Kallas vastuseks ajakirjaniku palvele selgitada oma eelmisel päeval välja öeldut Eesti Energia juhi osas, et energeetikas ei ole Eestis kõik korras. "Seda näeb ka kõige väiksem laps. Probleeme on palju, neid on menetletud. Elektrilevist inimeste ja ressursside ära kantimine, valitsus andis korralduse panna need tagasi. Ja nii edasi, see on pikem lugu," rääkis Kallas.

Küsimusele, kas Sutter lasti Eesti Energiast lahti, vastas Kallas: "Eesti Energia aktsionäri ülesannetes on rahandusministeerium, kes on valinud nõukogu, kes on omakorda otsustanud kuulutada välja konkursi ja valida uue juhataja, kes saab alustada juba 1. aprillist."

Päev varem ütles Kallas Võrus toimunud kohalikega kohtumisel, kus viidati Eesti Energia pakutavale kõrgele elektrihinnale, et "väga nõus, et asjad ei ole korras. Eesti Energia juht sel põhjusel ei jätka," vahendas Postimees.

Mullu septembris otsustas Eesti Energia nõukogu mitte pikendada Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023. Sutter juhtis Eesti Energiat 2014. aasta 1. detsembrist ja ettevõtte nõukogu oli pikendanud tema lepingut varem kaks korda. Eesti Energia uueks juhuks valiti jaanuaris Andrus Durejko.