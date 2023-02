DeSantis tahab ülikoolides vähendada kaasaegsete ideoloogiate õpetamist

Ajaleht The Times kirjutab, et Florida kuberner Ron DeSantis tahab reformida osariigi haridussüsteemi ja plaanib seetõttu lõpetada ülikoolides õpetatavate "mitmekesisust ja võrdsust" propageerivate programmide rahastamise.

"Inimesed tahavad näha tõelisi teadlasi ja nad tahavad lahti saada mõnest poliitilisest vaatenurgast, mis kaasas käib. Need bürokraadid on akadeemilise vabaduse suhtes vaenulikud ja kulutavad ressursse," teatas DeSantis.

DeSantise plaan näeks ette ka kriitilise rassiteooria õpetamise rahastamise vähendamist. Kriitikud leiavad, et vabariiklasest kuberner DeSantis tahab saada USA presidendiks ja tegemist on tema valimiskampaaniaga.

Haridussüsteemist on USA-s saanud poliitiline lahinguväli. Vabariiklased tahavad koolides vähendada uusvasakpoolse woke-kultuuri õpetamist. Paljud teadlased leiavad samuti, et woke-kultuur ohustab akadeemilist vabadust. Vasakpoolsed aktivistid leiavad aga, et woke-kultuur vähendab ühiskonnas ebavõrdsust ja rassilist diskrimineerimist.

DeSantis määrab nüüd ülikoole juhtima oma liitlased.

"Tagame Floridas, et maksumaksjate poolt rahastatud kõrgkoolid keskenduvad tõe leidmisele, teaduse edendamisele, et tudengid suudaksid ise mõelda," ütles DeSantis.

Kuberneri toetajad väidavad, et DeSantis tahab nüüd tuua elitaarsesse süsteemi ideoloogilist tasakaalu. DeSantis on ise lõpetanud nii Harvardi kui ka Yale'i ülikooli. Mõlemad ülikoolid on USA ühed kuulsaimad õppeasutused.

Harvard asutati 1636. aastal ja on USA vanim ülikool. Harvardi vilistlaste hulka kuulub kaheksa USA presidenti ja 79 Nobeli preemia laureaati. Yale'i ülikooli vilistlaste hulka kuulub viis USA presidenti.