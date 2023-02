Maavärina tõttu sai Türgis kahjustada Rooma-aegne kindlus

Türgi ja Süüria on rikka kultuuripärandiga piirkonnad. Seal asuvad antiikajast pärit ehitised, mis kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja. Nende hulka kuulub ka Aleppo vanalinn. Meedia teatel võisid maavärinad kahjustada ka Aleppo vanalinnas asuvat iidset väravat, vahendas The Guardian.

Türgit raputas esmaspäeva hommikul võimas maavärin magnituudiga 7,8. Seetõttu sai kahjustada ka Gaziantepi kindlus.

The medieval Gaziantep Castle has been virtually destroyed. #Gaziantep #Turkey pic.twitter.com/5Ifvf6g9Bg