Segane olukord Süürias muudab maavärinaohvritele abi saatmise keeruliseks

ÜRO teatel on Süüria katastroofipiirkonnas puudus kõigest, millest üldse puudus olla saab.

"Me vajame abi, elusid päästvat abi. Seda vajavad hädasti tsiviilisikud, ükskõik kus nad on, piiridest ja tõketest hoolimata. Meil on seda vaja kohe, kõige kiiremat, otsesemat ja tõhusamat teed mööda. Neil on vaja absoluutselt kõike," sõnas ÜRO erisaadik Süürias Geir Pedersen.

Esimesel abisaadetisel läks kohale jõudmiseks neli päeva aega, sest Türgi - Süüria piiripunkt oli kinni, kuna maavärin muutis tee Süüria poolel sõidetamatuks ja seda oli vaja ruttu parandada. Seejärel aga ummistasid tee Türgi poolel hukkunud süürlaste surnukehi vedavad autod.

Süüriale kehtestatud sanktsioonide, samuti Süürias valitseva segase olukorra tõttu on paljud piiripunktid aga alaliselt suletud ja nüüd oleks maavärinas kannatanuile ligipääsemiseks vaja need kiiresti avada.

"Üks meie suuremaid katsumusi praegu on transport. Mitte toit, vaid ligipääs. Paljud inimesed, kellele on kõige raskem ligi pääseda, elavad paikades, kus konflikt kestab veel. Meil on vaja pääseda inimeste juurde neis paikades, meil on vaja pääseda ligi inimestele paikades, kus konflikt kestab," rääkis ÜRO toiduprogrammi Süüria direktor Ken Crossley.

"Meil on vaja tegevuse jätkamiseks piiriüleseid otsuseid ja me vajame piiriülest abi, et jätkata tegevust neil kõige esimestel päevadel, sest kui me ei jätka, kaotame me iga päev, iga hetk järjest rohkem inimesi," ütles ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo juht Sanjana Quazi.

Hädalistele appi tõtanud USA ja paljud Euroopa riigid rõhutavad, et kannatanud süürlastele antavast abist hoolimata jääb Süüria diktaator Bashar al-Assad nende riikide jaoks ikkagi paariaks ning praegune abioperatsioon ei muuda seda hoiakut.