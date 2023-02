Türgi ja Süüria maavärinaohvrite arv on tõusnud üle 19 000

Türgi ja Süüria maavärina tagajärjel on hukkunud üle 19 300 inimese.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles neljapäeva pärastlõunal, et ainuüksi Türgis on hukkunud 16 170 inimest. Süürias on teatatud 3162 inimese hukkumisest.

Maavärina tagajärjel jäid mõlemas riigis sajad tuhanded inimesed koduta. Türgi võimude teatel on maavärin otseselt mõjutanud rohkem kui 13,5 miljoni inimese elu. Antalya kuurortlinna hotellid pakuvad ajutist varjupaika maavärinas kodutuks jäänuile.

Päästemeeskondi ja humanitaarabi on katastroofipiirkonnale pakkunud üle 70 riigi.

6. veebruaril Türgit ja Süüriat tabanud maavärin on piirkonnas tugevaim pärast 1999. aastat. Toona hukkus üle 17 000 inimese.

Esmaspäevast alates on olnud ka üle 100 tugeva järeltõuke.