ÜRO tippametnik prognoosib Türgi ja Süüria maavärina ohvrite arvuks üle 50 000

"Ma arvan, et praegu on ohvrite arv täpselt keeruline hinnata, kuna me alles peame jõudma varemete alla [jäänud inimesteni], aga ma olen kindel, et see kahekordistub või isegi enam," rääkis ÜRO humanitaarküsimuste ja eriolukordade leevendamise valdkonna asepeasekretär Martin Griffiths laupäeval Briti telekanalile Sky News antud intervjuus maavärinast tabatud Türgi linnas Kahramanmarasis.

Laupäeva õhtuks oli Türgis ja Süürias kokku loendatud vähemalt 28 000 hukkunut, kes surid 7,8 magnituudise maavärina ja selle järeltõugetes kokku kukkunud hoonete rusude all.

Esmaspäeva varahommikul piirkonda tabanud maavärin on ohvriterohkemate looduskatastroofide seas sel sajandil seitsmendal kohal, edestades 2011. aasta maavärinat ja tsunamit Jaapanis. Naaberriigis Iraanis 2003. aastal toimunud maavärinas hukkus 31 000 inimest.