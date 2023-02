Eesti vabatahtlikud koguvad abi Türgi ja Süüria maavärinas kannatanuile

Mitmed organisatsioonid ja vabatahtlikud on asunud ka Eestis koguma abi Türgi ja Süüria maavärinas kannatanutele, et leevendada üha paisuvat humanitaarkriisi.

Mittetulunudusühingud Mondo ja Eesti Pagulasabi koguvad kannatanute toetuseks üksnes rahalisi annetusi. Vajalik soetatakse kogutu eest Türgis ja Süürias kohapeal.

"Kogume seetõttu, et need piirkonnad on kaugel, logistika on väga kallis ja me teame, et sealsed turud tegelikult töötavad. Parim, mida me teha saame, ongi suunata rahalisi annetusi sinna, nii et kohapealt oleks võimalik osta esmatarbekaupasid, mida on kõige rohkem käesolevas humanitaarkriisis vaja," rääkis Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski.

"Me keskendume toidu, peavarju, võib-olla natukene ka medikamentide – selliste, mida saab osta apteekidest – soetamisele juhul, kui me näeme, et seal on vajadus selle järele," lisas ta.

Mondol on nii Türgis kui ka Süürias pikaajalised koostööpartnerid, kelle kaudu humanitaarabi vajajateni jõuab.

Iseäranis keeruline on abiandmine mägises diktaatori juhitud Süürias.

Süürias vajab abi nüüdseks juba üle kuue miljoni inimese ja Türgis ilmselt samuti üle miljoni. Abivajajate hulk kasvab iga päevaga. Kui Pagulasabi (Eesti Pagulasabi EE791010220258852223, selgitus "Türgi") kogutav läheb tervikuna Türgi inimeste abistamiseks, siis Mondo (MTÜ Mondo EE491010220099409013, selgitus "Maavärin") kogutavast pool läheb Türki ja teine pool Süüriasse.

Abi kogumise on käima pannud ka Tallinnas Lasnamäel Laagna keskuses Türgi vürtspoodi Nur Market pidav Samir Gasimov. Kuigi rahvuselt aser, on ta sündinud Türgis.

"Inimesed on hakanud tooma riideid lastele ja naistele, kõike, mida nad leidnud on. Abi tuuakse nii siia, Eesti Islami Keskusesse, kui ka Aserbaidžaani Keskusesse. Aga meile on oluline, et see abi oleks koordineeritud, sest liiga palju toodust on kasutu. Tuuakse ka vanu riideid, mida enam ei saa kanda," rääkis Gasimov.

Seetõttu soovitab ta jälgida Nur Marketi Facebooki lehte, kuhu koostöös Türgi saatkonnaga pannakse igal õhtul üles tegelik abivajadus, mis muutub vastavalt oludele kiiresti.

"Praegu me ilmselt lõpetame riiete vastuvõtmise. Vaja on beebitoitu, beebide söötmisvahendeid, salvrätte, hügieenivahendeid," sõnas Gasimov.

Mitme organisatsiooni koostöös kogutud esimene abilaadung läks reedel lennukiga juba Türgi ja Süüria poole teele. Selleks sai kasutada Türgi korraldatud ja tagatud humanitaarkoridori. Üha rohkem ootavad ka nemad rahalisi annetusi, sest Türgist kohapealt on kõike vajaminevat palju odavam osta. Neid koguvad nii Eesti Islami Keskus kui ka Eesti-Türgi sõprusühing.