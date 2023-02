Iisraelis nõudsid kümned tuhanded inimesed justiitsreformi peatamist

Iisraeli konstitutsioonikomisjoni istungil hääletati esmaspäeval justiitsreformi eelnõu suurde saali saatmise üle. Opositsioonipoliitik Yorai Lahav-Hertzano oli üks neist, kes peaminister Benjamin Netanyahu algatud justiitsreformi vastu on.

Netanyahu plaan annaks valitsusele suurema sõnaõiguse kohtunike ametisse määramisel, nõrgestaks ülemkohtu rolli seadust tagasi lükata ja mõista kohut täidesaatva võimu üle.

Kuna peaminister ise on kohtu all seoses korruptsioonisüüdistustega, siis kriitikute hinnangul lõhub Netanyahu demokraatliku süsteemi võimude tasakaalu ning püüab oma nahka päästa.

Jeruusalemma sõitnud hommikused rongid olid täis inimesi, kes reformi vastu meelt avaldama läksid. Erinevatel hinnangutel tuli parlamendihoone ette kuni 100 000 inimest.

"Iisraeli tuleviku ja identiteedi jaoks on käes murrangulised hetked, kas riigist saab demokraatia või fašistlik režiim," sõnas meelt avaldanud Haim Shadmi.

"Kogunesime siia, et protestida korrumpeerunud valitsuse vastu. See on legaalne, kuid illegitiimne valitsus. Valitsus proovib töötada demokraatia vastu," ütles meeleavaldaja Sefi Efrati.

Vastasseisu õhustikus võivad süüdistused viia palju hullemate tagajärgedeni, mistõttu tegi juba pühapäeval erakorralise avalduse ka president Isaac Herzog.

"Oleme ammu ületanud poliitilise argumentatsiooni piirid. Selle asemel oleme konstitutsioonilise ja sotsiaalse kollapsi äärel," sõnas ta.

President kutsus poliitikuid tagasi tõmbama ja arutlema, viidates, et praeguses formaadis võivad reformid mõjuda Iisraeli riigi alustaladele hävitavalt.

Peaminister süüdistab opositsiooni vaenu õhutamises, mitte valmisolekus arutada koalitsiooniga.

"Pöördun opositsiooni liidrite poole: lõpetage! Lõpetage oma tahtlik tegevus riigi anarhiasse vedamiseks. Võtke end kokku, näidake vastutustunnet ja juhtrolli, sest käitute täpselt vastupidi. Ja veel üksi. Enamus Iisraeli kodanikest ei taha anarhiat. Nad tahavad sisulist dialoogi ja lõppude lõpuks tahavad ühtsust," kõneles Netanyahu.

Iisraeli ringhäälingu küsitluse kohaselt toetab kolmandik vastanutest justiitsreformi, 50 protsenti on selle vastu.