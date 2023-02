Vene eksperdid Timesile: Putin kaotas alluvate usalduse

Venemaa eksperdid ütlesid ajalehele The Times, et president Vladimir Putin kaotas oma alluvate usalduse, kuna Venemaa sõjaväge tabavad tagasilöögid. Moskva-vastased sanktsioonid aga räsivad Venemaa majandust.

Venemaa alustas eelmise aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukraina vastu. Putin eeldas, et Vene väed vallutavad Ukraina kiiresti, sõdurid pidid kaasa võtma ka paraadvormi. Vene väed on nüüd Ukrainas sõdinud peaaegu terve aasta, hukkunud on kümneid tuhandeid Vene sõdureid. Sajad tuhanded venemaalased põgenesid riigist.

Putini karmi ja eduka juhi kuvand on hakanud mõranema. Paguluses elav endine KGB ohvitser Gennadi Gudkov ütles, et Putin on teinud viimase aasta jooksul palju vigu, vahendas The Times.

"Putin ei saa Kremlit valitseda nii nagu varem. Ta tegi palju rumalaid vigu ja sellest saavad aru nii relvajõudude juhid kui ka luureteenistused. Isegi tema lähedased kaastöötajad saavad sellest aru," ütles Gudkov.

"Ametnikud muutuvad julgemaks, rohkem on tülitsemist. Pole enam sellist kuulekust, mis oli aasta tagasi. See on vaikne mäss Putini vastu," lisas Gudkov.

Gudkovi sõnul on tema allikate hulgas Kremli ametnikud ja Venemaa suurärimehed. Vene poliitikat analüüsiva R.Politik asutaja Tatjana Stanovaja ütles, et ametnikud ei julge veel Putinit avalikult kritiseerida.

"Paljud ametnikud on pettunud. Paljud ametnikud pidasid temast varem lugu, enam mitte," ütles Stanovaja.

Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust. Venemaa nafta- ja gaasitulud vähenevad ning rahandusministeerium teatas hiljuti, et eelarve puudujääk ulatus jaanuaris 1,76 triljoni rublani (25 miljardit dollarit). Välispoliitikaekspert ja ajakirjanik Fjodor Lukjanov ütles, et Putin usub endiselt, et viib ellu oma ajaloolist missiooni.

Lukjanovi sõnul oli Putin veel oktoobris enesekindel ja rahulik. "Ta on täiesti kindel, et see ,mida ta teeb, on vajalik. Ta usub, et Venemaa on ajaloo õigel poolel. Ta ei näinud välja inimene, kes pole olukorraga kursis. Tundub, et ta saab õiget informatsiooni, kuid see ei häiri teda, " ütles Lukjanov.

Stanovaja ütles, et Putin ei plaanigi oma kaotust tunnistada. Tema sõnul on Putin endiselt veendunud, et sõja puhkemises on süüdi hoopis lääneriigid.

"Putin arvab, et andis Ukrainale liiga palju aega. Ta usub, et kui ta midagi ette ei võta, siis lakkab Venemaa mõne aasta pärast eksisteerimast. Ta kahetseb ainult seda, et ei alustanud sõda varem," ütles Stanovaja.