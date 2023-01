Saaremaa lehm püstitas Eesti päevalüpsi rekordi

Kreta tundub oma iseloomu poolest teiste hulgas pigem tagasihoidliku lehmana ja ei trügi lüpsiplatsile üldsegi mitte esimeste hulgas.

"Tal on oma rutiin. Tuleb platsi viimasena ja läheb sealt ka viimasena ära," kinnitas Kõljala POÜ loomakasvatusjuht Lauri Post.

9. jaanuaril, kui Haeska farmis oli kontrolllüpsi päev, andiski Kreta 97,6 kilogrammi piima – Eesti uue päevalüpsi rekordi. Ka lehma puhul kehtivad siiski füüsikaseadused ehk et mitte millestki ei saa ju tekkida midagi.

"Selline lehm võib päevas vabalt juua 200 kuni 250 liitrit vett selleks, et selline piimakogus ära toota," selgitas Post.

Reede keskpäevane lüps oli võib-olla kaamerastressist tagasihoidlik, aga hommikul oli piima tunduvalt rohkem.

"Hommikuti on ikka 40 kilogrammides olnud. Õhtul võib tulla 25 või 30," ütles Haeska farmi lüpsja Milja.

Oma väljanägemiselt Kreta vissivõistlustel vist esikolmikusse ei pääseks, aga head piimageenid on ta oma vanematelt saanud, kuna farmi tuhatkonna lehma keskmine väljalüps päevas on siiski alla poolesaja kilo.

"Tema isa Sargant on ETKÜ pull, kellel on väga head lüpsiomadused – just kõik tema tütred on väga kõrge piimakusega. Võib-olla ei ole ta siin teiste kõrval küll silmale kõige ilusama väljanägemisega, aga väga heade piimakusomadustega isa on see, mis selle toodangu ilmselt on taganud," selgitas Post.

Loomakasvatusjuht kinnitas, et mingit eridopingut nad oma farmis küll ei kasuta, kuigi ka Eesti eelmine päevalüpsirekord, mida Kreta lõi seekord umbes kahe kilogrammiga, tuli samast laudast.

"Saavad põhisöödaks maisi ja rohusilo ning juurde jahu ja mineraale. Eks ta on kõik muidugi väga täpselt välja arvutatud, aga sisuliselt nii ta on," ütles Post.