Poed: kauplustest varastamine kasvab karistamatuse tõttu

Kauplustest varastamine on aastaga tõusnud pea neljandiku võrra. Probleem on domineeriv suurte linnade suurtes poodides ja kaupmeeste peamine mure on, et kehtiv seadus on varastes tekitanud karistamatuse tunde.

Selveril on üle Eesti 73 poodi. Sealne sisekontrolli juht Katrin Kuusk ütles ERR-ile, et nad on täheldanud varguste tõusu. Nende poodidest varastatakse aastas keskmisel 80 000 euro väärtuses kaupa – need on avastatud vargused. Kuusk lisas, et avastamata varguste summa on kaks korda nii suur.

"Enam võetakse neid kaupu praegu, mis lähevad edasimüügiks ja mida paar aastat tagasi ei võetud üldse," rääkis Kuusk. "Näiteks võid ja juustu ja viilutatud kala - varem väga harva kui võeti, aga praegu võetakse neid kohe nii, et ei loeta ka, mitu tükki pannakse kotti."

Varguste kasvule on Kuuse sõnul kaasa aidanud ka iseteeninduskassad, kus vastutus tasumise eest lasub poe külastajal.

Kuusk tõi välja, et inimesed jätavad lihtsalt tooted skaneerimata ja seda mitte hajameelsusest, kuigi esineb ka seda, vaid ikka täiesti teadlikult.

"Suur osa on ikka neid, kes skaneerivad ainult viie euro eest ja välja lähevad 200-eurose käruga," ütles Kuusk. "Neid tuleb järjest juurde nagu on juurde tulnud selliseid, kellele sa ei ütle peale vaadates absoluutselt, et ta varas on. Teinekord on isegi väikesed lapsed kaasas, et perega ollakse poes."

Võrumaal oma toidupoodide ketti pidava Jaagumäe Kaubanduse juhatuse liige Taimar Timmi ütles, et nemad varguste tõusu oma poodides ei näe. Sama rääkis ka Võru Tarbijate Ühistu juhatuse liige Andres Kõiv.

Mõlema keti esindajad ütlevad, et kõige enam varastatakse ikka alkoholi, siis kosmeetikatooteid ja natuke ka toiduaineid.

"On ka niimoodi, et mõni pakend on lahti võetud ja see toode on kohapeal ära söödud," ütles Taimar Timmi.

Andres Kõiv ütles, et Võru Tarbijate Ühistu on viimastel aastatel kõvasti panustanud varguste avastamisse: "Selline töö on meil väga hästi vilja kandnud ja ma saan öelda seda, et enamus vargustest oleme avastanud väga kiiresti, loetud päevade jooksul."

Nii Selver kui Jaagumäe Kaubandus toovad välja, et varastel on tekkinud karistamatuse tunne, kuna kriminaalmentlus algatakse alles 200 euro suuruselt varguselt.

"Mina olen küll seda meelt, et kui on ikka vargus, siis tuleb politseil sellega tegeleda, aga politsei ei viitsi tihti isegi kohale tulla, sest nad ütlevad, et neil pole sellega midagi teha," ütles Taimar Timmi.

Katrin Kuusk Selverist tõi näite, kuhu 200 euro piir on viinud. "Meil oli alles hiljuti üks klient jutumärkides, kelle varguse summa oli seal mingi 214 või 219 ja siis tema kaitsja kirjutas meile kirja, et aga kui ta oleks kasutanud Partnerkaarti, siis tema summa oleks jäänud alla 200 euro, kujuta ette!"