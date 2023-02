Kohus: MEM Cafes viibimise keeld oli õigusvastane

MEM Cafe omanikfirma OÜ MEM Kohvikud kaebas kohtusse kaks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastuvõetud valitsuse korraldust – 22. aprillil 2021 ja 6. mail 2021 vastuvõetud korraldused, mis seadsid ühiskonnale piirangud, märgib ajaleht.

MEM Kohvikud palus halduskohtus tuvastada vaidlustatud korralduste õigusvastasuse osas, millega toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei olnud klientidel lubatud viibida ja liikuda, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Vaidlusalune toitlustusasutuste tegutsemispiirang siseruumis kehtestati algselt valitsuse 9. märtsi 2021 korraldusega ja neid piiranguid pikendati hiljem järgnevate korraldustega.

Kohus märkis, et valitsuse üheski korralduses ega seletuskirjas ei olnud järeldust, et varasema haigusepuhangu taustal olnuks koroonaviirusesse nakatumine just toitlustusettevõtete siseruumide avatuna hoidmise tagajärjel laialdasem.

Kohus tõi välja, et kuigi korraldustes on kajastatud ka konkreetselt toitlustusettevõtete tegevuse piirangute põhjendused, siis piirangu kestust ja riive intensiivsust arvestades on põhjendused liialt napisõnalised ja üldised ega võimalda lõppkokkuvõttes veenvalt järeldada, et piirangute sobivust, vajalikkust ja mõõdukust ka tegelikult oleks hinnatud.