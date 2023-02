Selgusid ajakirjandusauhindade võitjad

Meediaettevõtete liidu peaauhinna, Aasta ajakirjanik võitjad on Ukrainas käinud reporterid Anton Aleksejev ja Kristjan Svirgsden Eesti Rahvusringhäälingust, Jaanus Piirsalu Postimehest ja Roman Starapopov Delfist.

Bonnieri preemia pälvisid Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi ja Maalehe ajakirjanikud Riin Aljas, Oliver Kund, Martin Laine, Holger Roonemaa, Tiina Kaukvere ja Aleksander Algo ning nende ühistööna valminud artikliseeria "VÕLA VÕIM" laenuäri varjupoolest.

Ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Jüri Ehasalu, Margus Mets ja Toomas Leito pärijad andsid elutöö preemia Toomas Kümmelile.

Noore ajakirjaniku preemia sai Martin Laine Eesti Päevalehest.

Parima venekeelse uuriva loo võitja on Olesja Lagašina Delovõje Vedomostis 25. oktoobril ilmunud looga "Беженцев считают недостойными въезда в Европу". Украинским мужчинам трудно попасть в Эстонию" ja 21. novembril ilmunud looga "Вальс вокруг ЧВК Вагнера, беженцы и слезы: на нарвской границе все спокойно"

Parima venekeelse olemusloo võitja on Roman Starapopov RusDelfis ilmunud seeriaga "Delfi Ukrainas": 1. aprillil ilmunud "DELFI В УКРАИНЕ | "Скоро это будет второй Мариуполь". Как люди спасаются из-под обстрелов Северодонецка, 5. mail ilmunud "ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: "в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам" ja 17. mail ilmunud ""Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают". Поля Киевской области усеяны телами российских солдат"

Parima venekeelse arvamuse võitja on Jevgenia Parv RusDelfis 15. novembril ilmunud arvamusega "Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность".

Maakonnalehe uudise võitja on Marko Suurmägi artiklid Sakalas, mis rääkisid sellest, kuidas riigikogu liige soovis anda katuseraha oma suvila kõrvale tänavavalgustuse rajamiseks: 24.11. ilmunud "Riigikogulane soovis anda katuseraha oma suvila kõrvale tänavavalgustuse rajamiseks" ja 25.11. ilmunud "Sulev Kannimäe parteikaaslaste otsusest: "Kui nii on parem, siis nii jääb."" ja "Vallavanema kinnitusel saab Mähma kindlasti tänavavalgustuse".

Maakonna arvamuse kategooria võitja on Rahel Lepa arvamus 8. mai Lääne-Virumaa Uudistes "Minust ei saa kunagi aasta ema".

Maakonna olemusloo kategooria võitjad on Kertu Kalmus ja Ain Lember Saarte Hääles ilmunud uuriva lugudesarjaga (04.03. "Pea Tallinna teletorni kõrgune Sõrve meretuulepark paistaks Harilaidu välja", 01.04. "MEIE NUNNUD ehk kakskümmend aastat varjudemängu ja tuulest tulnud tuhanded eurod" ja 14.04. "GOTLANDI KOGEMUS – "Elektrit on ju vaja!" ehk Albertina, Matilda ja nende tuult jahvatavad järeltulijad").

Podcast'i võitja on Eesti Ekspressi ajakirjanike Aleksander Algo ja Lauri Närepi 14. mail eetris olnud podcast "VABAFLOW | Kuidas räppar mõne aastaga Soundcloudist vabariigi aastapäeva kontsertlavale jõudis"

Multimeedia võitja on Eesti Ekspressis 27. juunil ilmunud "INTERAKTIIVNE RÄNNAK | Pagemine Ukrainast: langeta ise ohtlikud ja võimatud valikud, mille ees põgenikud seisavad", mille autorid on Greete Lehepuu, Rain Pruul, Mart Nigola, Anna Plukk, Kristina Õun.

Parima üleriigilise uudise võitja on Eesti Päevalehes 10. juulil ilmunud Holger Roonemaa ja Urmas Jaaganti artikkel ""Ütle talle, et saagu esmalt see kuradi eelnõu riigikogust läbi." Uberi failid avavad suurfirma Eesti lobi telgitagused"

Parima üleriigilise olemusloo võitja on 20. oktoobril Äripäevas ilmunud Marge Ugezene artikkel "Edukas arst kaotas hoiu-laenuühistuga 200 000 eurot. Ja oma elu".

Parima üleriigilise arvamuse võitja on Andrei Šumakov Eesti Päevalehes 7. mail ilmunud arvamuslooga "KIRI EMADEPÄEVAKS VENEMAALE | RusDelfi peatoimetaja Andrei Šumakov: ema, lülita televiisor välja!"

Olemusfoto võitja on Mihkel Maripuu Postimehes ilmunud fotoga "Tallinna hipodroomi viimane võistluspäev".

Portreefoto võitja on Andras Kralla Äripäevas ilmunud fotoga "Põgenikud".

Spordifoto võitja on Kiur Kaasik Delfist fotoga "Sinimustvalgega võidule" – Kaia Kanepi võitis koduse WTA turniiri esimeses voorus lõunanaaber Ostapenkot reketiga, mis pika säriga pildistades kangastus Eesti lipuks.

Uudisfoto võitja on Dmitri Kotjuh Postimehest fotoga "Must päev". Foto kirjeldus: "Öelge palun, millal see lõpeb? Millal lõpeb see, et meie lapsed peavad surema?" küsisid hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad. Sõja algusest saadik Vene pommi- ja raketirünnakute all on hukkunud sadu Ukraina lapsi, neist noorimad vaid mõnekuused. Detsembri lõpuks oli ametlik arv 429 last. Maetav Anastassija hukkus, kui eramaja tabas venelaste õhutõrjerakett С-300."

Aasta pressifoto võitja on Andras Kralla Äripäevast fotoga "Põgenikud".

Pressivideo auhinna võitja on Delfi Meedia video "Tööportaalist otse sõtta", milles Delfi uuris, kuidas käib venelaste värbamiskampaania. Autorid on Aleksander Algo, Andrei Jakubovitš ja Daniel Leevik. Delfi TV uuris, kuidas Vene armee tööportaalidest lisajõudu värbab ning avastas, et rindele pääsemine on oodatust hõlpsam.

Üleriigiliste lehtede uudislugude kujunduse võitja on Äripäeva vanemkujundaja Estel Eli: "Itaalia skeem keris end lahti eestlaste silme all".

Maakonnalehtede uudislugude kujunduse kategooria võitja on Hiiu Leht, Valdek Alber: "Hirmuste külas on nüüd üks maja pime"

Üleriigiliste lehtede olemuslugude kujunduse võitja on Võitja on Postimees Nädal, disainer Kaido Kelp, illustraator Johan Elm: "Emad põlevad läbi: "Tunnen, et olen emana läbi kukkunud ja tervet maailma alt vedanud!""

Maakonnalehtede olemuslugude kujunduse kategooria võitja on Virumaa Teataja, disainer Toomas Erapart: "Pilguheit Eesti elule: sõna saavad pensionärid"

Üleriigiliste lehtede avatud rühma võitja on Eesti Ekspress, kujundaja Tuuli Prees: "Putin: midagi veganitele, midagi kannibalidele"

Maakonnalehtede kujunduse avatud rühma võitja on Virumaa Teataja, disainer Toomas Erapart: "Maailma ajalugu on mõjutanud kääbused ja hiiglased"

Digitööde võitja on Eesti Ekspress (26.03.2022), Karl-Erik Leik ja Anna Plukk: "Kas keegi saaks aidata? Instagram on üle ujutatud abipalvetest leida blokaadi lõksu jäänud Mariupolist sugulasi"