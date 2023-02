Eesti otsustas venelasi võõrustavat OSCE istungit mitte boikoteerida

"OSCE talveistungjärk langeb kokku aasta möödumisega Venemaa agressioonisõjast Ukrainasse ja see saab olema põhilisi teemasid," ütles Sester. "Teisteks teemadeks on vähemused, inimõigused, keskkond, aga ma olen kindel et Ukraina seonduv on number üks teema," lisas ta.

Venemaa võtab OSCE istungjärgust osa, Leedu boikotib talveistungit Viinis, ja tegi ka teistele riikidele boikotiga ühinemise ettepaneku. Eesti ja teised OSCE-sse kuuluvad riigid Leedu boikotiga ei ühinenud.

"Eesti otsusele istungjärgust osa võtta eelnesid pikad arutelud," ütles Sester.

"Saatsime ka kollegiaalselt Austria valitsusele palve mitte eraldada Vene duumasaadikutele viisasid, kes on tegelikkuses sanktsioneeritud. Teame juba ette, et suvel Kanadas toimuval istungjärgul ei anta viisasid Vene duuma saadikutele. Paraku aga Austria võttis vastu otsuse, et ta annab need viisad. Peale põhjalikku arutelu lõpuks leidsid kõik riigid, et mõistlikum on kohale minna ja näidata Ukraina vastu solidaarsust," rääkis Sester.

Eesti delegatsioon kohtub ka eraldi ukrainlastega. "See oli kõikide teiste riikide seisukoht, et tuleb minna kohale, näidata solidaarsust ja rääkida Ukrainaga väljaspool Vene delegatsiooni sõnavõtte," märkis Sester.

OSCE Parlamentaarse Assamblee kohtumisel nädala lõpus Viinis väisab tänavu ka 18 Venemaa parlamendisaadikut. Austria paremäärmuslik Vabaduspartei (FPÖ) kutsus Venemaa ametnikud oma iga-aastasele ballile, mis leiab 24. veebruaril aset samas Viini palees, kus toimub OSCE kohtumine.

Austria on alates 1955. aastast neutraalne ja on keeldunud Ukrainale relvi saatmast.