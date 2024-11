Lavrov plaanib detsembris EL-i riiki Maltat külastada

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kavatseb 2024. aasta detsembri alguses külastada Maltat, et osaleda Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite nõukogu koosolekul, teatas reedel ajaleht Vedomosti. Tegemist oleks esimese korraga, kui Vene esidiplomaat külastab pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainas mõnda Euroopa Liidu EL-i liikmesriiki.

Lavrovi visiidist teatanud Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharove ütles Vedomostile, et OSCE ministrite nõukogu võõrustav riik peab võimaldama kõigil liikmesriikidel sellel osaleda.

Malta saatkond Venemaal teatas väljaandele, et otsus korraldada saareriigis 5.-6. detsembril OSCE ministrite nõukogu kohtumine kehtib kõigi selle liikmete, sealhulgas Vene Föderatsiooni jaoks.

"OSCE delegatsioone teavitatakse regulaarselt ettevalmistuste edenemisest. Täiendavad praktilised üksikasjad, sealhulgas kutsed, saadetakse õigel ajal kõigile OSCE delegatsioonidele," ütles saatkond väljaandele. OSCE sekretariaat märkis, et neil ei ole Malta saatkonna teabele midagi lisada.

Vedomosti vahendas Vene välisministeeriumi andmeid, mille kohaselt külastas Lavrov viimati Euroopa Liidu liikmesriiki 2021. aasta detsembris, kui toimus OSCE ministrite nõukogu kohtumine Stockholmis. Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas 24. veebruaril 2022.

Pärast OSCE kohtumist Rootsis on Lavrov külastanud ka mõnda teist Euroopa riiki, mis ei ole EL-i liikmed nagu näiteks 2022. aasta jaanuaris Šveitsi, 2023. aasta detsembris Põhja-Makedooniat, mis on NATO liige ja oli sel aastal OSCE eesistuja. Põhja-Makedooniasse pääses Lavrov tänu sellele, et Kreeka tegi tema lennule erandi.

NATO riikidest, mida Malta ei ole, on Lavrov pärast sõja algust külastanud korduvalt Türgit ja ka USA-d, kus asub ÜRO peakorter.

Lavrov, nagu ka Venemaa režiimijuht Vladimir Putin, on olnud EL-i sanktsioonide nimekirjas alates 2022. aasta veebruarist. See tähendab ka nende varade külmutamist EL-i territooriumil, aga samas ei ole EL keelanud neil oma territooriumile siseneda. Samas keeldus OSCE eesistuja Poola 2022. aastal lubamast Lavrovi OSCE ministrite nõukogule, mille istung peeti Lodzi linnas. Seetõttu juhtis siis Vene delegatsiooni Venemaa alaline esindaja OSCE juures Aleksandr Lukaševitš.

OSCE 2024. aasta eesistujaks soovis saada Eesti, aga Venemaa ja tema liitlase Valgevene vastuseisu tõttu valiti 2023. aasta ministrite nõukogu kohtumisel Põhja-Makedoonias tänavuseks eesistujaks Malta. Skopjes toimunud kohtumist boikoteerisid Lavrovi osalemise tõttu Läti, Leedu, Eesti, Poola ja Ukraina. Malta on alates 2022. aasta veebruarist sarnaselt teiste EL-i riikidega oma õhuruumi Venemaa lendudele sulgenud.

Selle, et OSCE eesistuja peaks 2025. aastal, kui möödub 50 aastat Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsi lõppakti allkirjastamisest Helsingis, olema Soome, otsustasid OSCE liikmesriigid konsensuslikult juba 2021. aastal.

OSCE on 1973. aastal alanud ja 1975. aastal Helsingi lõppakti vastuvõtmisega päädinud Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsi (CSCE) järel tekkinud organisatsioon, mille liikmeteks on Euroopa demokraatlikud riigid, USA ja Kanada ning kunagised Nõukogude bloki ning Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud riigid. Organisatsioon tegeleb peamiselt julgeolekuküsimustega.

Vene välispoliitika-ajakirja "Venemaa globaalsetes küsimustes" peadirektor Fjodor Lukjanov ütles väljaandele Vedomosti, et Euroopa julgeolekuarhitektuuriga seotud struktuurid, nagu need tekkisid pärast 1990. aastat, on kaotanud oma funktsionaalsuse. Selles kontekstis ei omista Lukjanov erilist praktilist tähtsust sellele, kas Lavrov ka reaalselt Maltal toimuvale kohtumisele pääseb.