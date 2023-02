Rahvusvaheline ajakirjanike liit peatas Vene ajakirjanike liidu liikmesuse

Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) teatas kolmapäeval, et peatas Venemaa Ajakirjanike Liidu (RUJ) liikmesuse.

RUJ liikmesus peatati kohe pärast seda, kui IFJ-i täitevvõim kinnitas ajutise väljaheitmise otsuse. See on maksimaalne karistus mida IFJ-i täitevvõim on volitatud tegema.

Juba oktoobri lõpus tegid Taani, Rootsi, Norra, Soome, Islandi, Eesti ja Leedu ajakirjanike liit IFJ-le üleskutse visata Venemaa Ajakirjanike Liit föderatsioonist välja, kuna Vene liit toetab oma tegevusega agressiooni Ukrainas.

"IFJ on organisatsioon, mis on üles ehitatud rahvusvahelisele solidaarsusele, liitude vahelise koostöö põhimõtetele ja kõigi ajakirjanike õiguste austamisele. Venemaa Ajakirjanike Liidu tegevus nelja filiaali loomisel annekteeritud Ukraina aladel rikkus seda solidaarsust ja külvas liitude vahel erimeelsusi," teatas IFJ president Dominique Pradalie.

Rahvusvaheline ajakirjanike föderatsioon esindab ligikaudu 600 000 ajakirjanikku 146 riigist. Organisatsioon nimetab end ajakirjanike üleilmseks hääleks. Organisatsiooni peakontor asub Brüsselis.