Eesti Ajakirjanike Liit veel Põhjamaade eeskujul rahvusvahelisest liidust ei lahku

"Me igati toetame Põhjamaade kriitikat Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni suhtes, aga me ise ei ole praegu võimelised ega valmis sellist sammu tegema," ütles Tiikmaa kolmapäeval ERR-ile.

"Esiteks nõuab see seda, et me peame kokku kutsuma aastakongressi ja selle teema seal läbi rääkima, sest selliseid otsuseid ei ole juhatuse taseme otsused. Teine asi on aga see, et Eesti Ajakirjanike Liidu osade liikmete jaoks on rahvusvaheline pressikaart tähtis töövahend ja me peame sellele teemale kõigepealt leidma alternatiivi, enne kui me hakkame päriselt lahkuma," selgitas Tiikmaa.

"Aga me räägime nendest asjadest siiski veel ka Läti ja Leeduga ja kaalume, kuidas me saame Põhjamaid toetada," lisas Eesti Ajakirjanike Liidu tegevjuht.

Soome ajakirjanike liit teatas teisipäeval, et Soome, Taani, Norra ja Islandi ajakirjandusühingud otsustasid Rahvusvahelisest Ajakirjanike Föderatsioonist lahkuda, Rootsi pressiliit jääb aga veel IFJ liikmeks.

Lahkumise põhjusena tõid organisatsioonid välja katusorganisatsiooni suutmatuse lõpetada koostööd Vene võimude kontrollialuse ajakirjanike liiduga, Venemaa okupeeritud Gruusia separatistliku Abhaasia ajakirjanike liidu vastuvõtmise IFJ-i liikmeks ning samuti süüdistasid Põhjamaade ajakirjanike liidud IFJ-i korruptsioonis.

Tiikmaa tõdes, et ka Eesti Ajakirjanike Liidus valitseb tunne, et IFJ-s ei ole asju õigesti tehtud: "Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon ei tohiks oma tegevusetusega oma mainet ajakirjanike kaitsva organisatsioonina rikkuda."

"Nende (Põhjamaade pressiliitude – toim.) kogemused on märkimisväärselt suuremad ja laiaulatuslikumad, meil on suhteliselt vähe jõudu rahvusvahelise organisatsiooni asjadega tegeleda. Kuid see tunne, et asjad ei ole tehtud õigesti, on meil täpselt samasugune," lisas ta.

Tiikmaa sõnul ongi IFJ roll Eesti Ajakirjanike Liidu jaoks piirdunud peamiselt rahvusvahelise pressikaardi väljastamisega ja kogu EAL-i tegevus käib Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni kaudu.

"Mis puutub Põhjamaade liitude väga drastilistesse sammudesse, siis me saame täiesti aru, et ühel hetkel ei saa enam kompromisse teha ja kuulata lõputuid seletusi, vabandusi edasi lükkamisi," kommenteeris ta.

Tiikmaa ütles, et tavaliselt toimub Eesti Ajakirjanike Liidu kongress enne suve ning siis saab selle küsimuse arutamisele panna.

EAL maksab IFJ-le aastas liikmemaksu umbes 1000 eurot, samas kui Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni liikmemaks on umbes neli korda väiksem, aga sealt saab liit Tiikmaa sõnul tagasi väga palju tuge ja võimalusi koostööprojektideks.

Kõik Põhjamaad on endiselt Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni liikmed.

Oktoobri lõpus tegid Taani, Rootsi, Norra, Soome, Islandi, Eesti ja Leedu ajakirjanike liit IFJ-le üleskutse visata Venemaa Ajakirjanike Liit föderatsioonist välja, kuna Vene liit toetab oma tegevusega agressiooni Ukrainas.