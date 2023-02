Poola pani Kaliningradi piirile tankitõkked

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak teatas, et ennetava meetmena asuti rajama kaitserajatisi Poola piirile Valgevene ja Venemaaga. Esimesed kindlustused Kaliningradi oblastiga on juba paigas. Blaszczaki sõnul on see osa Poola kaitse- ja heidutusstrateegiast.

Mariusz Blaszczak jagas Twitteris ka pilte, millel on näha nii metallist kui betoonist tankitõkkeid.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

Poola teatas 2022. aasta lõpus, et ehitab oma piirile Kaliningradiga tara. Varssavi kardab, et Moskva võib piirkonna kaudu saata migrante Euroopa Liitu.

Poola sulges hiljuti ühe oma peamise piiripunkti Valgevenega. Poola president Andrzej Duda teatas hiljuti, et Poolas paikneb juba ligi 10 000 Ameerika Ühendriikide sõjaväelast. Poola kavatseb 2023. aastal kulutame riigikaitsele üle nelja protsendi oma sisemajanduse kogutoodangust.