President Duda: Poolas on 10 000 USA sõjaväelast

"Me tegime kõik võimaliku, et saada NATO-sse – just selle nimel, et saada artikkel viie tagatis. Need ei ole ainult sõnad. Täna on NATO idatiiva tugevdatud kohaloleku raames meie riigis ligi 10 000 USA sõjaväelast," ütles Duda Prantsuse ajalehele Le Figaro antud intervjuus.

Poola president rääkis ka sellest, kuidas tema riik suurendab panust oma kaitsesse: "Me ostame relvastus. 2023. aastak kulutame kaitsele üle 4 protsendi oma sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Seda on kaks korda rohkem kui oodatakse NATO liitlastelt. Täna ehitame üldist julgeolekut – üks kõigi, kõik ühe eest!"

Duda rääkis ka sellest, et tema riik võtab väga tõsiselt niinimetatud Suwalki koridori kaitsmist, mis ühendab Balti riike Poola ja teiste NATO maadega.

"Meie territoorium on strateegiliselt tähtis, kuna siitkaudu saab läbi Suwalki koridori Balti riikidesse. Kui 65 kilomeetri laiust Poola-Leedu piirilõiku, mis asub Valgevene ja Venemaa Kaliningradi oblasti vahel, ei kaitsta, siis lõigataks Balti riigid ülejäänud NATO-st ära. Me võtame seda väga tõsiselt, nii meie kui meie Balti partnerid. Ma kordan pidevalt Balti riikide presidentidele, et nagu sajandeid tagasi, suudame ka nüüd ühiselt Venemaale vastu seist," rääkis Poola president.

Duda rõhutas Prantsuse lehele ka seda, et Vene imperialism on fakt: "Vabandage mind, aga teie nägite Vene sõdureid viimati Pariisis kui Napoleon kaotas, aga venelased lahkusid Poolast alles 1993. aastal. Meie taju on radikaalselt erinev! Balti riikide vaade on isegi veel hullem, kuna Nõukogude okupatsiooni ajal pidid nad tundma tõelist põrgut. Samal ajal kui Euroopa tähistas võitu Hitleri üle, leidsime meie ennast Poolas teise okupatsiooni all, Stalini armee all."