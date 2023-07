Poola kavatseb kahekordistada oma relvajõud

Kui praegu on Poola relvajõududel kolm diviisi, siis nüüd saab olema kuus ning võidakse moodustada ka seitsmes, rääkis Kaczynski Poola raadiole, mida vahendas Leedu rahvusringhääling.

Väljaanne Politico kirjutas mullu sügisel, et Poolast, mille relvajõududes on praegu umbes 150 000 võitlejat, on saamas Euroopa sõjaline suurvõim. Politico viitas, et riik plaanib 2035. aastaks suurendada oma väge 300 000 meheni ning tõi võrdluseks, et Saksamaa relvajõududes on praegu 170 000 kaitseväelast.

Kaczynski, keda peetakse Poola poliitikas üheks kõige mõjukamaks tegijaks, rääkis ka sellest, et võimud tegelevad Poola-Valgevene piiri tugevdamisega, püstitavad uusi aedu ning paigaldavad "kõikvõimalikku elektroonikat" piiri valvamiseks.

Poola siseminister Mariusz Kaminski teatas reedel, et Poola, Leedu ja Läti võivad sulgeda oma piiri Valgevenega, kui selle piirialadel hakkavad riiki asunud Vene sõjakompanii Wagner võitlejate osalusel toimuma "tõsised intsidendid".