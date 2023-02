Narva linnavolikogu umbusaldas esimeest

Umbusaldust toetas 18 saadikut, vastu oli 12 saadikut.

Esialgu kirjutas umbusaldusavaldusele alla 15 saadikut. Hääletamisel ühinesid nendega kolm opositsioonifraktsiooni liiget Keskerakonnast - Tatjana Stolfat, Viktoria Lutus ja Elena Pahhomova.

"Enne koosolekut oli meil fraktsiooni koosolek, kus arutasime, kes võiks olla meie koalitsioonipartner, et linnakoosolekul oleks stabiilne enamus. Et ei oleks pidevaid "riigipöördeid". Sest inimesed ootavad praegu linnajuhtidelt konkreetseteid tegusid. Ja paljud on neist väsinud. Näeme, et üks stabiilse koalitsiooni variantidest, et linn saaks edasi areneda, on koostöö Keskerakonnaga," ütles fraktsiooni Narva Tulevik esimees Vadim Orlov ERR-i korrespondendile Sergei Stepanovile.

Vladimir Žavoronkov on Narva linnavolikogu esimees alates 2022. aasta jaanuarist.