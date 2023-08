Narvas loodav uus koalitsioon jätab Raigi linnapeaks

Narvas on sündimas uus koalitsioon, mis jätab linnapeaks Katri Raigi, kuid lükkab opositsiooni Keskerakonna. Koalitsioonilepe on kavas alla kirjutada sel nädalal.

Uut võimuliitu on moodustamas kaks volikogu fraktsiooni – Narva Heaks, mida juhib endine linnapea ja keskerakondlasest riigikogu liige Aleksei Jevgrafov, ning üsna värske fraktsioon Respekt, mis koosneb täielikult Katri Raigi valimisnimekirja liikmetest ja neil on uues koalitsioonis linnapea koht.

"Me oleme selle poolt, et Katri Raik oleks jäänud linnapeaks. Küll on meil paar etteheidet olemas, aga sellegipoolest me arvame ja usume, et ta on praegu hästi vajalik meile," ütles Respekti aseesimees Denis Larchenko.

Fraktsioon Narva Heaks on opositsioonis olles linnapea tegemisi alati arvustanud, kuid uue võimuliidu püsimise nimel peab ka Raigiga koostööd tegema.

"Me peame rääkima sellest, et volikogu ja linnavalitsuse vahel peab olema usaldustunne ja koostöö peab toimuma teistmoodi," ütles Jevgrafov.

"Elame, näeme, kuidas meil minema hakkab. Ega on teada, et meil on mitmetes küsimustes märkimisväärsed eriarvamused. Näiteks selles, kas nimetada ümber Nõukogude Liidu kangelaste nimelised tänavad. Nii et vaatame, kui palju meil omavahelises koostöös kannatust jagub," rääkis Raik.

Uue võimuleppe sündimisega läheb Keskfraktsioon opositsiooni. Jevgrafov kutsub keskerakondlasi oma tiiva alla.

"Nemad on teretulnud, sellest ma rääkisin ka varem. Ja praegu minu fraktsioonis on kolm keskerakondlast ja täpselt sama arv on Keskfraktsioonis. Niikuinii me peame töötama, et Keskerakond oleks tugev," sõnas Jevgrafov.

Järgmine volikogu istung toimub Narvas sel neljapäeval ja esimese küsimusena on päevakorras tänavate ümbernimetamine. Selleks, et sündiv koalitsioon kohe lõhki ei läheks, jäetakse koalitsioonisaadikutele hääletamiseks vaba voli.