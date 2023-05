Raik nõuab koalitsioonikaaslastest koolijuhtidelt keeleoskuse tõendamist

Narva linnapea Katri Raik põhjendas nõudmist seadusemuudatusega, mis näeb ette ülemineku eestikeelsele üldharidusele. Tema hinnangul ei suudaks eesti keelt kõrgtasemel mittevaldav direktor moodustada ka nõutaval tasemel pedagoogide kollektiivi.

"Oleks vale väita, et direktorid ei teadnud või et nad ei olnud kursis, et neilt oodatakse riigikeele valdamist kõrgtasemel. Me ei saa unustada eesmärki. Haridus tähendab kvaliteeti ja kui direktor ei oska keelt kõrgtasemel, siis ta ei suuda mitte kuidagi leida endale kolleege, kes valdaks keelt kõrgtasemel," rääkis Raik.

Linnapealt said kirja Narva Peetri kooli direktor Jelizaveta Tšertova ja täiskasvanute kooli direktor Jelena Kavrus, kes mõlemad kuuluvad linnavolikogu fraktsiooni Narva Tulevik.

Fraktsiooni esimehe ja linnavolikogu aseesimehe Vadim Orlovi sõnul võivad linnapea sellised sammud ohustada tasakaalu [linna] haridussüsteemis ja provotseerida volikogus Raigi suhtes emotsionaalseid otsuseid.

"Need kaks otsust juba kutsusid esile mitmetähendusliku emotsionaalse reaktsiooni. Seni ei ole selge, mis selle taga on. Vaja on selgitustööd," ütles Orlov.

Fraktsioon Narva Tulevik koosneb 2021. aasta kohalikel valimistel valimisliidu "Katri Raigi nimekiri" koosseisus volikokku valitud saadikutest ja sellel on praegu 31-liikmelises volikogus 13 liiget. Aprilli keskel moodustasid Narva Tulevik, fraktsioon Kesk ja Eesti 200 uue koalitsiooni, millel on volikogus 20 kohta.