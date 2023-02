Moldova nimetas Vene hoiatusi Transnistria ründamisest infooperatsiooniks

Moldova valitsus eitas väiteid nagu Ukraina väed oleksid valmis Moldova separatistlikku Transnistria piirkonda ründama, vahendas BBC. Moldova on viimastel nädalatel korduvalt hoiatanud, et Venemaa püüab Moldovat destabiliseerida ning riiki üle võtta.

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeva hilisõhtul, et Ukraina on kiirendanud ettevalmistusi sissetungiks Transnistriasse. Venemaa teatel koondab Ukraina praegu Ukraina-Moldova piirile enda vägesid. Transnistria asub Ida-Moldovas vastu Ukraina piiri. Venemaa enda väiteid ei tõendanud.

Moldova võimud nimetasid Venemaa väiteid Ukraina vägede sissetungiks Vene psühholoogiliseks infooperatsiooniks osana Vene-Ukraina sõjast, kinnitas riigisekretär Vaeriu Mija.

Rumeenias visiidil olev Moldova president Maia Sandu hoiatas, et Moldoval on praegu pretsedenditud julgeolekuväljakutsed ning Venemaa tahab Chișinaus võimule panna neile lojaalse nukuvalitsuse.

Moldova ei ole ei Euroopa Liidu ega NATO liige. Euroopa Liit andis eelmisel juunil Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse. Eelmisel nädalal kohtusid Moldova juhid USA presidendi Joe Bideniga, kes lubas toetada Moldova suveräänsust.

Moldovas elab 2,6 miljonit inimest ning tegu on ühe Euroopa kõige vaeseima riigiga, mida on tugevalt mõjutanud sõda Ukrainas. Moldovat on mõjutanud Ukraina sõjapõgenike riiki saabumine, inflatsioon ja venemeelse opositsiooni tänavaprotestid.

Moldova idaosas asub separatistlik Transnistria, mis lõi Venemaa toel Moldova keskvõimust 1992. aastal lahku. Piirkonnas asub 1500 Vene sõdurit. Transnistria kohalike vägede juhi Oleg Beljakovi sõnul ei ole elanikkonna seas paanikat, kuid Venemaa hoiatused annavad põhjust muretsemiseks.