Eesti suursaadik ÜRO-s: üritame tagada Venemaa poliitilist isolatsiooni

Üle 140 riigi toetas ÜRO resolutsiooni, millega kutsuti Venemaad üles sõda lõpetama ja Ukrainast lahkuma. Vaid seitse riiki hääletas selle vastu. Samas on ÜRO julgeolekunõukogu töö Ukrainaga seoses endiselt halvatud, kuid praegu pole näha, et Venemaa sealt välja visatakse.

Täiemahulise sõja alguse aastapäeval tõmmati Ukraina lipp hümni saatel vardasse ajaloolisel Bowling Greenil, kus 240 aastat varem vaatas George Washington viimaste Suurbritannia sõdurite lahkumist New Yorgist.

New Yorgi varahommikusele mälestusüritusele kogunes paarkümmend inimest, enamik neist Ukraina juurtega. Poliitikakommentaatori ja kogukonnaliidri Andrij Dobriansky kinnitusel pole tunda, et ameeriklaste toetus Ukrainale oleks viimasel ajal kokku kuivanud.

"Need üksikud inimesed, kes vahel internetis ütlevad, et võib-olla ei peaks Ukrainat toetama, esindavad väga väikest osa ameeriklastest," lausus Dobriansky.

Dobriansky sõnul on New Yorgis kõige olulisem jätkata ÜRO survestamisega, mis peaks tõsiselt mõtlema julgeolekunõukogu reformimise peale.

Kriitikud on kogu aasta rõhutanud, et ÜRO ja eelkõige julgeolekunõukogu ei suuda praegusel kujul midagi käegakatsutavat ära teha.

"Seni, kuni me ei muuda julgeolekunõukogu koosseisu ja ei tunnusta, et ÜRO põhikirja järgi on liikmesus avatud rahu armastavatele riikidele, siis ma ei usu, et suudame julgeolekunõukogus midagi ära teha," ütles Dobriansky.

"Siinsamas on üks meelevaldus, kus öeldakse, et Venemaa peaks julgeolekunõukogust välja viskama, aga mingisuguseid praktilisi meetmeid, kuidas see võiks aset leida, seda ei ole ja ma ei näe seda. Aga julgeolekureformi osas on see andnud uue hingamise, sest on selge, et kui niimoodi edasi läheb, siis neid konflikte võib juurde tulla ja siis maailmaorganisatsiooni üks kõige tähtsam organ ei suuda seda lahendada," rääkis Eesti suursaadik ÜRO-s Rein Tammsaar.

Tammsaare sõnul ei tähenda see, et kogu maailmaorganisatsiooni töö oleks Ukrainaga seoses halvatud. Peaassamblee on agressiooni hukka mõistmiseks vastu võtnud mitu resolutsiooni. Samuti antakse ukrainlastele humanitaarabi ja riigis on kohal umbes 20 ÜRO allorganisatsiooni.

"Selge on ka see, et vastasseis on siin läbiv siin. Mis meie üritame teha, on ikkagi tagada Venemaa poliitiline isolatsioon erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, aga eeskätt ÜRO-s," ütles Tammsaar.

Tammsaare hinnangul on see mõnevõrra õnnestunud, kuid Venemaa kandideerimist organisatsiooni erinevatesse kehamitesse tuleks ka edaspidi takistada.