Kirjastaja pani e-raamatute omanikud lugema poliitkorrektset Dahli

Ajaleht The Times kirjutab, et Briti kirjastusfirma Puffin uuendas automaatselt kuulsa lastekirjaniku Roald Dahli e-raamatuid. E-raamatute omanikud ei saa seetõttu enam lugeda Dahli originaalset sõnavara, vaid peavad leppima uue poliitkorrektse sisuga.

Ajaleht The Telegraph tõi hiljuti välja, kuidas Puffin muutis ümber kuulsa lastekirjaniku Roald Dahli teoseid. Puffin tahtis, et Dahli teosed oleksid kooskõlas tänapäeva nõuetega ja firma eemaldas raamatutest sõnavara, mis tänapäeval võib tunduda liiga solvav. Kirjastus hakkas Dahli tekste muutma 2020. aastal.

Nüüd muudab firma ka Dahli raamatute elektroonilisi versioone. Puffin uuendas sellistes seadmetes nagu Amazon Kindle Dahli elektroonilisi raamatuid. Kirjastaja muutis kehakaalu, vaimse tervise, vägivalla, soo ja rassiga seotud sõnavara, vahendas The Times.

43-aastane Clarissa Aykroyd teatas sotsiaalmeedias, et, e-raamatud, mille ta ostis enne 2020. aastat, on muudetud. "See tundub orwellilik, et kirjastaja surus peale meile uuendatud versioonid. Eeldasin, et kuna muudatused olid nii suured, siis antakse mulle võimalus need ise alla laadida," märkis Aykroyd.

Dahl suri juba 1990. aastal. Tema sulest ilmusid sellised teosed nagu "Charlie ja šokolaadivabrik" ja "Matilda". Keel areneb ja Dahli loomingu haldajad väidavad, et tahavad ajaga sammu pidada.

Dahli teoste muutmine tekitab Suurbritannias aga üha rohkem erimeelsusi. Hiljuti kutsus kuninganna Camilla kirjanikke üles seisma vastu oma sõnavabaduse piiramisele.

Eelmise nädala reedel teatas aga Puffin, et avaldab Dahli teoste klassikalised väljaanded, mis sisaldavad autori originaalset sõnavara.