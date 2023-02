Utilitas Tallinn taotleb Tallinna mereveesoojusega kütmiseks hoonestusluba

Utilitas Tallinn soovib hakata kaugkütte koormuste katmiseks ammutama soojusenergiat mereveest ja taotleb soojuspumba rajamiseks hoonestusluba. Keskkonnaministeeriumi hinnangul eeldab see keskkonnamõju hindamise algatamist.

Utilitas kavandas mereveest soojuse tootmist juba tunamullu ning esitas selleks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) ka hoonestusloa taotluse.

Merevee soojusenergia saab talvel suunata keskküttesse ning suvel suuri hooneid kaugjahutada. Selleks vajalikud torujuhtmed peavad ulatuma ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele Tallinna lahte ning jaama juhitavat vett tuleb võtta 70 meetri sügavuselt. Torujuhtmed peavad ulatama piisavalt kaugele, et merevee temperatuur aasta jooksul oluliselt ei kõiguks.

Utilitas Tallinna juhatuse esimehe Robert Kiti sõnul on hoonestusloa menetlemine veel pooleli ning lõpliku otsuse edasise protsessi osas teeb TTJA. "Kuni see pole tehtud, on vara rääkida ka täpsemast ajakavast ja investeeringu mahust," ütles ta.

Hoonestusloa taotlusega esitas Utilitas Tallinn ka projekti keskkonnamõju hindamise eelhinnangu, mille alusel leiab, et projektiga ei kaasne ebasoodsat keskkonnamõju, mistõttu ei pea keskkonnamõju hindamise protseduuri algatamist vajalikuks.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul tuleks keskkonnamõju hindamine siiski algatada, kuna eelhinnangus pole kajastatud mereelupaigatüüpide esinemist piirkonnas ega väljalasketorude paiknemist, samuti on käsitlemata veealuse müra mõjud.

Soojuspumpa kavandab ettevõte rajada Kalasadama tänava krundile linnahalli läheduses või Tallinna Sadama alale Logi tänaval.

Kavandatava torujuhtme asukoht jääb mereala planeeringu kohaselt kõrge liiklustihedusega veeliiklusalale ja lõikub laevateega, samas jääb välja ankrualadest.