Kohtuistungil selgus Porto Franco servituudi algse kõrge hinna põhjus

Esmaspäevasel kohtuistungil Harju maakohtus selgus, miks maksis Porto Franco servituut ühel päeval ligi 800 000 eurot ja teisel päeval kõigest 300 000 eurot: see oli tingitud Tallinna linnavaraameti antud suunisest kinnisvarahindajale, mis ei võimaldanud tal esialgsest madalamat väärtust leida.

Teisipäeval seisis Harju maakohtus tunnistajapuldis kutseline kinnisvarahindaja Priit Rauk, keda võib pidada Porto Franco kohtuasja võtmeisikuks, kirjutab Eesti Ekspress.

Just Rauk hindas linnavaraameti hanke tulemusel 2018. aastal Porto Franco kinnisvaraarenduseks vajaliku servituudi maksumust ning tema hinnangul oli Tallinna sadamaalal asuv 1849-ruutmeetrine transpordimaa väärt 776 580 eurot.

Nii kõrge hind ei meeldinud Porto Franco arendust juhtivale Rauno Tederile, kes hakkas koos oma isa Hillar Tederiga võitlema servituudi hinna vähendamise eest.

Aprillis 2020 said nad soovitud maatüki Tallinna linnavalitsuselt kätte vaid 301 000 euro eest, kuna linnavaraamet muutis servituudi hindamise viisi, kasutades ärimaa asemel transpordimaa hinda.

Seni peetud kohtuistungitel on jäänud mulje, nagu oleksid Raugal olnud servituudi hindamiseks vabad käed, kuid teisipäeval selgus kohtus, et Raugal polnud mingit võimalust arvutada välja teistsugust tulemust, kuna Tallinna linnavaraamet andis talle algul servituudi väärtuse leidmiseks teadlikult lähteülesande, mis tõstis maatüki hinna taevasse. Trikk seisnes selles, et servituudi väärtust arvutades tuli teealust maad võtta mitte transpordimaana, vaid äriarendusprojekti osana.

Tallinna linnavaraametis maatoimingute osakonna juhtivspetsialistina töötava Jako Niidu sõnul on linnavalitsus lasknud ekspertidel arvutada täpselt samasuguse valemi järgi ka teiste servituutide väärtust, näiteks Lembitu tänaval, Kentmanni tänaval, Tööstuse tänaval ja Ehitajate teel.

Vastusena juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni küsimusele, miks on lähteülesanne selline, et servituudialust maad käsitletakse arendusprojekti osana, andis Niit mõista, et tegemist pole tema valikuga.

Praeguseks on linn kinnisvarahindajale tingimuste etteandmisest loobunud.