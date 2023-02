Prantsusmaa valmistub vähendama sõjalist kohalolu Aafrikas

Prantsuse president Emmanuel Macron lubas esmaspäeval vähendada Prantsusmaa sõjalist kohalolu Aafrikas. Macron lisas, et Prantsusmaa ei peaks dikteerima Aafrika arenguteed.

Prantsuse relvajõud valmistuvad vähendama oma kohalolu Aafrika mandril ning sealseid Prantsuse sõjaväebaase hakatakse ühiselt administreerima koos kohalike riikide relvajõududega, vahendas Politico.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas esmaspäeval, et Prantsusmaa ehitab Aafrikaga uue tasakaalustatud koostöösuhte. Macroni sõnul on edaspidi eesmärgiks partnerlusel põhinev julgeolekukoostöö. Prantsusmaa president külastab varsti nii Gaboni, Angolat, Kongo demokraatlikku vabariiki kui ka Kongot.

Prantsusmaa presidendi teade sõjalise kohalolu vähendamisest Aafrikas mitmes oma endises koloonias järgneb Prantsusmaa-suunalise pahameele kasvamisele nendes riikide valitsuste poolt. Prantsusmaa on juba viinud oma väed välja Malist, Kesk-Aafrika vabariigist ja Burkina Fasost. Aafrika eri riikides siiani ligikaudu 5000 Prantsuse sõdurit.

Pariisi mõju vähenemisega samal ajal on Venemaa suurendanud enda kohalolu Saheli piirkonnas, kasutades selleks disinformatsiooni kampaaniad ja Wagneri palgasõdurite grupeeringut, kes on mitmel pool asendanud lahkunud Prantsuse sõdureid.

Emmanuel Macron kinnitas, et Prantsusmaa väldib anakronistlikke võimuvõitlusi Aafrikas ning ta peab Aafrika riike nii sõjaliselt kui majanduslikult partneriteks. Macron rõhutas lisaks, et Prantsusmaa ei peaks dikteerima Aafrika arenguteed.

Prantsusmaal samas on ka jätkuvad rahanduslikud seosed Aafrika mandriga, mis tuleneb Prantsuse rahalisest kogukonnast Aafrikas (franc de la Communauté financière africaine), mille kaudu on 14 eri Aafrika riigi valuutad seotud Prantsuse keskpangaga ning CFA frank on fikseeritud kursiga euro külge. Rahaline kogukond loodi algselt 1945. aastal Prantsuse valitsuse poolt haldamaks Prantsusmaa rahandussuhteid enda kolooniatega.