Politico väitel sai Hololei Katarilt tasuta lennupileteid

Rahvusvaheline uudistekanal Politico teatas teisipäeval, et Euroopa Komisjoni juhtiv transpordiametnik Henrik Hololei on nõustunud Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletitega ajal, kui tema alluvad rääkisid riigi esindajatega läbi lennunduslepingu detaile.

Politico andmetel lendas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi eestlasest peadirektor Hololei aastatel 2015-2021 üheksa korda Katari riigile kuuluva lennufirma Qatar Airways lennukite äriklassis. Kuus neist lendudest toimusid ajal, kui peeti läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle ning neljal juhul maksis lendude eest kas Katari valitsus või sellega seotud isikud.

Hololei keeldus teemat Politicole kommenteerimast, kuid Euroopa Komisjoni esindaja kaitses peadirektori otsuseid nõustuda Qatar Airwaysi tasuta lendudega. "Kõik reisid olid kooskõlastatud ja toimusid vastavalt reeglitele," ütles komisjoni pressiesindaja ning lisas, et võimalikud huvide konfliktid olid põhjalikult läbi kaalutud ja välistatud.

2021. aasta oktoobris Katariga sõlmitud lennunduslepinguga sai Qatar Airways õiguse lennata enamikusse Euroopa Liidu lennujaamadesse, millega avanes firmale 450 miljoni inimese suurune turg. Vastutasuna said EL-i lennufirmad ligipääsu kolme miljoni inimesega Katari turule ning Doha lennuväljale, mis on strateegiliselt tähtis sõlmpunkt Euroopa ja Aasia vaheliste lendude korraldamisel.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul ei olnud Hololei lend Katari 2017. aasta alguses, kui just olid alanud lennunduslepingu läbirääkimised, osa kõneluste protsessist ning et peadirektor ei osalenud lepingu väljatöötamises. Siiski juhtis Hololei üksust, mis pidas läbirääkimisi ning ta on pidevalt propageerinud avalikkuses koostööd Katariga, märkis Politico.

Komisjoni pressiesindaja kinnitusel maksab Euroopa Liit tavapäraselt ise oma töötajate välisreiside kulud. "Kindlatel juhtude võivad siiski kolmandad osapooled siiski tasuda kas kõik või osa kuludest," lisas ta. Sellisel juhul tuleb reisi heakskiitmiseks välistada kõik võimalikud huvide konflikti ohud, rõhutas pressiesindaja.

Euroopa Liidu institutsioonid on saanud tugeva mainekahju, kui Belgia politsei paljastas mullu detsembris, et Euroopa Parlamendi üks asepresident, praeguseni vahi alla viibiv Eva Kaili oli saanud Katarilt raha ning sama skandaaliga oli seotud veel mitu parlamendi töötajat. Parlamendi inimõiguste allkomitee esimees Maria Arena astus oma ametikohalt tagasi jaanuari keskel, kui sai avalikuks, et ta ei olnud korrektselt deklareerinud Katarilt saadud tasuta lende ja majutust.

Politicoga rääkinud korruptsioonitõrjega tegelevate organisatsioonide esindajad tõid välja, et Hololeid puudutav näitab, et Katariga seotud skandaal ei piirne ainult Euroopa Parlamendiga ja tuleks uurida ka Euroopa Komisjoni suhteid selle riigiga.

Hololei sai Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektoriks 1. oktoobril 2015. Tegemist on ainsa kõige kõrgemal võimalikul Euroopa Liidu ametniku töökohal töötava eestlasega.

ERR-i uudistetoimetusel ei õnnestunud Hololeilt kommentaari saada.