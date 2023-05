ERR Brüsselis: Katari korruptsioonijuhtum raputab endiselt Brüsselit

Viis kuud pärast Katariga seotud korruptsiooniskandaali puhkemist Euroopa parlamendis ujub endiselt pinnale uusi fakte, mis euroametnike ja poliitikute suhtes kahtlusi tekitavad. Nädalavahetusel avaldas väljaanne Politico ülevaate sellest, kuidas Euroopa Komisjoni liikmed on korduvalt lasknud oma reisidega seotud kulusid kinni maksta välisriikide valitsustel.

Olemuslikult pole tegu päris samasuguste juhtumitega, nagu oli endise Euroopa Komisjoni transpordijuhi Henrik Hololei oma, sest otsene huvide konflikt polnud tuvastatav. Ent siiski tekib küsimus, miks on vaja Euroopa poliitilistel tippjuhtidel ööbida Maroko, Jordaania, Katari või Usbekistani riigi raha eest.

Komisjoni liikmed nagu Josep Borrell, Oliver Varhelyi ja Frans Timmermans selgitasid vaid, et kõik see toimus toona kehtinud reeglite järgi. Nagu ka Hololei juhtumis.

Muide, ainukene komisjoni liige, kes dokumentides välisriikide külalislahkuse selgelt välja tõi oli energeetikavolinik Kadri Simson.

Ilmselt ei vii see lugu ühegi komisjoni liikme tagasi astumiseni, ent rõhutab veelgi vajadust korruptsioonireeglid selgelt paika panna. Seda iroonilisem on see, et komisjon ise tutvustas eelmisel nädalal uute korruptsiooniseaduste ettepanekut.

"Tõepoolest Katargate oli väga ebameeldiv ja suur löök meie kõigi usaldusväärsuse pihta, sest inimesed ei erista nii täpselt, et see on üks poliitikute seltskond Euroopa parlamendis ning Euroopa institutsioone nähakse koos. Seepärast peame inimesi veenma, et me tõesti soovime rohkem läbipaistvust ning tegeleme eetiliselt probleemsete juhtumitega," sõnas Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova.

Kusjuures Katari juhtumist järelduste tegemine pole kulgenud üldse lihtsalt. Näiteks Euroopa Parlamendis loodi selleks eraldi uurimispaneel, mille tulemused ja tegevus on olnud laialivalguv ning tekitanud liikmetes suuri erimeelsusi. Samuti on Belgia peaminister Alexander de Croo isiklikult pidanud kaitsma Brüsseli prokuröre, kes korruptsioonijuhtumit uurivad. Nimelt häirib paljusid asjaosalisi, et uurimine liigub aeglaselt.

Kas ja millal see kohtusse jõuab, peaks selguma aasta jooksul.