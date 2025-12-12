Euroopa Komisjon ei kiirusta Hololei karistamisega

Euroopa Komisjon ei kiirusta oma endisele tippametnikule Henrik Hololeile, kes on ka Euroopa Prokuratuuri algatatud korruptsioonikahtluse alusel kriminaaluurimise all, distsiplinaarkaristuse määramisega, kirjutas väljaanne Politico.

Hololei oli kuni 2023. aasta märtsini Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor, kuid pidi tagasi astuma, kui Prantsuse ajaleht Libération paljastas, et ta edastas Katarile konfidentsiaalset teavet selle lennukompaniiga Qatar Airways sõlmitud olulise lennunduslepingu kohta vastutasuks kingituste eest endale ja oma lähikonnale. Euroopa Prokuratuuri algatatud kriminaaluurimise kõrval algatas Euroopa Komisjon eestlasest tippametniku suhtes, kes nüüd töötab nõunikuna rahvusvaheliste partnerluste peadirektoraadis, ka distsiplinaarjuurdluse, mis on nüüd lõpule jõudnud, teatas Politico reedel.

Euroopa Komisjoni kõrgetest ametnikest moodustatud komitee, mis distsiplinaarjuurdluse läbi viis, on Politico andmeil nüüd oma soovitused valmis saanud ja komisjoni peasekretäri kantseleisse saatnud. Peasekretär saab need lisada volinike kolleegiumi päevakorda, mis on ainus kogu, mis saab Hololei kohta otsuse langetada.

Politico allika sõnul võiksid distsiplinaarkaristused ulatuda mitte millestki kuni rahatrahvi või isegi vallandamiseni, kuid komisjon ei ole veel soovitusi päevakorda võtnud, mis tähendab, et ka võimaliku karistuse määramine viibib.

Kommentaaripalvele vastas komisjoni pressiesindaja: "Menetlus on veel pooleli, seega ei ole meil võimalik edasisi kommentaare anda."