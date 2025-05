Euroopa Komisjon algatas Hololei suhtes sisejuurdluse

Euroopa Komisjoni algatas sisejuurdluse Hololei suhtes seoses kahtlustega, et ta rikkus huvide konflikti, läbipaistvuse, kingituste vastuvõtmise ja dokumentide avalikustamise reegleid, selgub Politico nähtud dokumentidest.

Politico nähtud dokumentide kohaselt teatati Hololeile 21. märtsil, et komisjon algatab tema vastu ametkondliku distsiplinaarmenetluse.

"Sisemine distsiplinaarmenetlus on käimas ja viiakse läbi mõistliku aja jooksul, võttes arvesse nii institutsiooni kui ka asjaomase isiku huve," ütles komisjoni pressiesindaja Politicole.

Eelarvevolinik Piotr Serafini juhitav ametkondlik uurimine puudutab komisjoni personalieeskirjade nelja artikli võimalikke rikkumisi. Dokumendi kohaselt on need seotud kingituste loata vastuvõtmisega, huvide konfliktiga, dokumentide loata avalikustamisega ja läbipaistvuseeskirjade ja komisjoni lähetuste juhendi rikkumisega. Komisjoni on varem kritiseeritud meetmete võtmata jätmise pärast Hololei juhtumi käsitlemisel, eriti pärast seda, kui Euroopa Prokuratuuri prokurörid leidsid aluse kriminaaluurimise alustamiseks.

Euroopa Prokuratuuris algatatud kriminaalasja ajendiks oli Prantsuse ajalehe Libération artikkel, mis paljastas, et Hololei, kes oli Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor, edastas Katarile konfidentsiaalset teavet selle lennukompaniiga Qatar Airways sõlmitud olulise lennunduslepingu kohta vastutasuks kingituste eest endale ja oma lähikonnale. Väidetavalt mitmekümne tuhande euro väärtuses kingitusi sai Hololei ja tema pere nn avatud taeva lepingu läbirääkimiste raames aastatel 2016–2019. Leping võimaldas Qatar Airwaysil saada alates 2021. aastast tasuta juurdepääs kõikidele EL-i lennujaamadele, mis on eriti helde leping ilma tegeliku hüvitiseta Euroopa ettevõtetele, märkis Liberation.

Väited põhinesid Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 2023. aasta uurimise konfidentsiaalsetel leidudel, mille algatasid Politico paljastused ja mille tulemusel komisjon soovitas eelmisel aastal distsiplinaarmenetluse algatamist.

2023. aasta märtsis peadirektori ametist lahkunud Hololei asus seejärel tööle nõunikuna rahvusvaheliste partnerluste peadirektoraadis, kus tema palk on pisut väiksem kui EL-i kõige kõrgema transpordijuhina.

Kui Euroopa Komisjoni töötaja rikub komisjoni sise-eeskirju, võivad karistused ulatuda kirjalikust noomitusest kuni ametist vabastamiseni ja pensionimaksete vähendamiseni. Institutsiooni enda töötajatega seotud sisemiste distsiplinaarmenetluste üle teostab järelevalvet komisjoni uurimis- ja distsiplinaarbüroo.

Hololei ei vastanud kirjalikule kommentaaritaotlusele.

Küsimusele, kas otsus alustada Hololei suhtes oma uurimist ajendas prokuröri uurimine, vastas komisjoni pressiesindaja, et prokurörid ei teavitanud komisjoni, et Hololei suhtes on uurimine algatatud.

EL-i kõrgeim prokurör, kes oma olemuselt ei pea andma teavet selle kohta, keda ta uurib, kinnitas siiski oma uurimist avalikult. "Meil pole kommentaare, kuna tegemist on käimasoleva Euroopa Prokuratuuri (EPPO) uurimisega," ütles prokuratuuri pressiesindaja.

Euroopa Prokuratuur on Euroopa Liidu sõltumatu organ, mis vastutab Euroopa Liidu finantshuvide vastaste kuritegude uurimise, nende eest süüdistuse esitamise ning kohtus vastutusele võtmise eest, sealhulgas on selle uurimise all pettused, korruptsioon, rahapesu ning piiriülene käibemaksupettus.