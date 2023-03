Hololei ametivahetusest: soovisin oma peadirektoraadile töörahu

Veebiväljaande Politico andmeil lendas Hololei aastatel 2015 kuni 2021 korduvalt Qatar Airwaysi lennukite äriklassis. Kuus neist lendudest toimusid ajal, kui peeti läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle. Neljal juhul maksis lendude eest kas Katari valitsus või sellega seotud isikud. Väidetavalt otsustas Hololei ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite vastuvõtmisel pole huvide konflikti. Komisjon muudab ka Hololeid puudutava skandaali tõttu reegleid.

"Ma tänases olukorras jätkuvalt ei saa kommenteerida kõiki sellega seonduvaid detaile, aga ma käitusin tolleaegselt kehtivate reeglite järgi, mis on tänaseks ära muudetud," ütles Hololei ERR-ile.

Hololei kinnitas kolleegidele saadetud e-kirjas, et lahkub ametist ise, sest viimase aja meediakajastus on hakanud tööd segama.

"Aga olukorras, kus Politico on viimase nelja ja poole nädala jooksul pidanud vajalikuks kirjutada peadirektorist rohkem lugusid kui Ukraina sõjast ja panganduskriisist kokku, siis minu esimene eesmärk oli tagada oma peadirektoraadile töörahu. Peadirektoraadile, keda ma olen seitse ja pool aastat juhtinud ja kes on minu jaoks väga lähedane ja väga oluline. Seetõttu palusin ka enda üleviimist uuele ametikohale, mille volinike kolleegium täna ka heaks kiitis," rääkis ta.

"See oligi mu enda soov, sest lõppude lõpuks on vähe neid peadirektoreid, kes on ühe ametikoha peal nii pikalt olnud. Ja arvan, et tänases olukorras minu jaoks on kõige tähtsam see, mis on peadirektoraadi jaoks kõige tähtsam, kuna selle aja jooksul oleme kokku kasvanud ja meil on suurepärane meeskond ja minu soov oli igal juhul tagada sellele meeskonnale töörahu," ütles Hololei.

Hololei ei jää tööta, vaid temast saab poliitiline nõunik Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse eest vastutavas osakonnas. Tema uued ametiülesanded ei ole Hololei sõnul veel paika pandud.

"Tema enda soovil otsustas Euroopa Komisjon tänasel kohtumisel nimetada praegune mobiilsuse ja transpordi peadirektor Henrik Hololei nõunikuks rahvusvaheliste partnerlussuhete peadirektoraadis. Otsus jõustub 1. aprillist," sõnas Euroopa Komisjoni peakõneisik Eric Mamer.