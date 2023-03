Euroopa Liit alustas Hololei suhtes uurimist pettusekahtluse alusel

"Saame kinnitada, et OLAF on alustanud selles küsimuses uurimist," teatas ameti pressiesindaja Politicole. Esindaja rõhutas siiski, et uurimise alustamine ei tähenda, et selle keskmes olev isik on rikkunud reegleid või pannud toime pettuse.

Teade uurimise alustamisest tuli pärast seda, kui Hololei avalikustas kolmapäeval, et lahkub Euroopa Komisjoni transpordi ja liikuvuse pedirektoraadi peadirektori ametikohalt. Kõrgeimal võimalikul Euroopa Liidu ametnikupositsioonil töötanud eestlane oli viimane kuu aega püsinud üha jätkuva tähelepanu all, kui Politico veebruari lõpus kirjutas, et Hololei lendas Katari kulul sealse lennufirma lennukitega, kui samal ajal pidasid tema alluvad läbirääkimisi Qatar Airwaysi lubamise üle EL-i turule.

Hololei kinnitas oma lennud ise, mis oli sel ajal komisjoni sisereeglitega lubatud. Euroopa Komisjon muutis siiski regulatsioone pärast skandaali vallandumist.

Hololei lendude suhtes on sisejuurdluse algatanud ka Euroopa Komisjon ise.

OLAF-i ülesanne on uurida Euroopa Liidu eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja tõsiseid rikkumisi Euroopa institutsioonides ning kujundada Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat. Amet kutsub oma kodulehel üles teatama neile pettusest, "mis mõjutavad EL-i avaliku sektori vahendeid ja EL-i töötajate tõsisest üleastumisest".