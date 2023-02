Börsiettevõtete käive tõusis inflatsiooni mõjul

Tänaseks on Nasdaq Baltic börsi põhinimekirja 19-st Eesti ettevõttest oma mullused majandustulemused avaldanud 15.

Tallink teatas möödunud nädalal majandusaasta vahearuandes ligi 40 000 aktsionärile, et Tallink Grupp teenis esimest korda pärast 2019. aastat kasumit. Võrreldes eelnenud aastaga suurenes kontserni müügitulu 61 protsenti. Tallinki näitajad mõjutasid oluliselt Eesti börsiettevõtete koondtulemust, ütles Rain Leesi varahaldusettevõttest Avaron.

"Kui jätame Tallinki välja, siis on ülejäänud ettevõtete käive kasv olnud 12 protsenti ja kasum jäi 2022 aastal sisuliselt samale tasemele, mis 2021," ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Teine merendusettevõte Tallinna Sadam teenis möödunud aastal kasumit 25,6 miljonit eurot, mis on sama palju kui aasta varem.

"Reisijate äri taastus kiiremini, kui me ootasime, ja kompenseeris mõnes mõttes kaubaäri vähenemist seoses sõjaga. Ja meie n-ö oma parvlaevandus ja jäämurdmine oli väga stabiilne. Nii et kokkuvõttes võib jääda rahule. Me kasvatasime siis käivet üle kümne protsendi ja ka ärikasumit kasvatasime. Sellepärast juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta puhaskasumist vähemalt 70 protsenti dividendideksm" rääkis Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Tallinna Kaubamaja Grupi müügitulu kasvas mullu viis protsenti. Puhaskasum aga eelmisel aastal vähenes 29,5 miljonile eurole.

"Kasum võrreldes eelneva perioodiga küll vähenes natuke üle kahe miljoni, aga samas kui panna sinna kõrvale, et meie energiakulud terve grupi peale olid kümne miljoni võrra suuremad kui aasta tagasi, siis oleme ikkagi õigel teel olnud tegevuste optimeerimise ja kõikide muude kulude ülevaatamisega," ütles Tallinna Kaubamaja Grupi turundusdirektor Anne-Liis Ostov.

Eelmisel aastal läks majanduses kõige paremini pankadel. Tallinna börsi ettevõtest kasvas Coop Panga kasum 21 protsenti ja ka LHV oma samas suurusjärgus, ütles Leesi. LHV-lt, Kaubamajalt ja Merkolt on oodata sama suuri dividende kui eelmisel aastal. Leesi hinnangul tulevad Tallinna Sadama dividendid eelmise aasta omast väiksemad ja Tallink ei suuda ka tänavu neid maksta. Negatiivse poole pealt torkavad silma Tallinna Vee ja Harju Elektri tulemused.

"Tallinna Vee puhul on tegemist reguleeritud äriga, mis tähendab, et nad ei saa koheselt hindu tõsta, aga teisalt on kemikaalide hinnad väga märkimisväärselt tõusnud ja selle tulemusena on nende kasumlikkus väga tugevalt kannatada saanud. Ja sisuliselt sarnasel põhjusel on kannatanud ka Harju Elekter," ütles Leesi.