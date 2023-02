Narva linnapea tankivrakist: praegu on selliseks näituseks vale aeg

Raigi hinnangul pole praegu sellisteks väljapanekuteks õige aeg.

"Praegu on eriti vale aeg seda teemat arutada. Härra Hanno Pevkur (kaitseminister – toim.) kandideerib ise Lääne-Virumaal, kus on plaanis enne valimisi tanki näidata. Me ajame praegu segamini poliitika ja valimised ning sõja Ukrainas. See on täiesti vale," ütles Katri Raik intervjuus ERR-i raadiouudistele.

"Ja nüüd muidugi kasutavad kogenud poliitikud seda tankiteemat ka siin, Ida-Virumaal. Nii Jõhvis kui ka Narvas. Ja ma pole kaugeltki ainus omavalitsusjuht, kes kahtleb tugevalt, miks seda teha," ütles Raik.

Ka Jõhvi on tanki eksponeerimises kõhkleval seisukohal. Jõhvi vallavalitsus lubas seisukoha kujundada järgmisel nädalal.

Rakvere pole tanki näitamise vastu, kuid seda juhul, kui see toimuks pärast valimisi.

"Me oleme nõus tanki eksponeerima koos nende infotahvlitega, aga me sooviksime teha seda valimistevälisel nädalal, mitte nendel kuupäevadel, mis olid välja pakutud ehk 2. kuni 5. märts. Me leidsime, et praegu on ikkagi esikohal valimised ja me võtaksime vastu selle ekspositsiooni hilisemal ajal ja pakkusime omalt poolt välja aega, mis jääks märtsiküüditamise aastapäeva juurde," rääkis Rakvere linnapea Triin Varek "Aktuaalsele kaamerale".

Varem küsimusele kaitseministeeriumi plaanide kohta tanki näidata ka teistes Eesti linnades, sealhulgas Narvas, vastas kaitseminister Hanno Pevkur, et see arutatakse kohalike omavalitsuste juhtidega läbi.

Enne Ukrainas purustatud Vene tanki T-72 jõudmist Eesti Sõjamuuseumisse soovib kaitseministeerium seda eksponeerida lisaks Tallinnale ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Tank on praegu Tallinnas Vabaduse väljakul ja jääb sinna 2. märtsini.