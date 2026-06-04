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Narva linnaku maaküsimus võib võimukriisi taha pidama jääda

Eesti
Foto: Sergei Stepanov / ERR
Eesti

Kõik Narva poliitilised jõud toetavad kaitseväe linnaku ehitamist, kuid linnaku maaküsimus võib võimukriisi taha kinni jääda. Kaitseministeerium end Narva segadusest häirida ei lase ja alustab ajutise linnaku rajamist.

Kaitseväe linnakule leiti asukoht Kadastiku tööstusalal, magnetitehase läheduses. Jutt on umbes kuue hektari suurusest maa-alast, millest hetkel kuulub riigile vaid kolmandik. Narva on nõus maad juurde andma ja riigiga kinnistuid vahetama. Linnavalitsus on oma töö juba teinud.

"Linnavalitsus on kõik oma toimingud lõpetanud ja õigeaegselt saatnud otsuse eelnõu linnavolikokku. Aga nagu me teame, on volikogu istungid Narvas veel mõnevõrra ebaselged, et kas meil on siis nüüd üks volikogu või on meil volikogu 1 ja volikogu 2. Aga nii volikogu 1 kui volikogu 2, kui ka volikogu tervikuna on võimeline selle otsuse vastu võtma," sõnas Narva linnapea Katri Raik.

Narva volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin kutsub volikogu kokku juuni teises pooles. Kaitseväe linnaku küsimus võetakse kindlasti päevakorda.

"Muidugi tuleb, no kuhu ta jääb! Kõik ju saavad aru, et kui me ei tee vahetust ja ei saa veel täiendavat summat, siis lihtsalt tullakse ja võetakse ära ja ongi kõik. Kui on võimalik vahetada, siis vahetame," lausus Stalnuhhin.

Stalnuhhini toetajatel on volikogus piisavalt hääli selleks, et riigiga kinnistuid vahetada. Olukorra muudab aga keeruliseks see, et opositsioonil on hääli rohkem. Ka nemad pooldavad linnaku rajamist, kuid ei tunnista Stalnuhhinit volikogu esimehena ega Raiki linnapeana. Kas opositsioon tuleb Stalnuhhini istungile ja kui tulevad, siis kuidas hääletavad, pole veel selge. Kaitseministeerium end Narva segadusest häirida ei lase.

"Me alustame kindlasti juba sellel aastal konteinerlinnaku rajamisega ehk me teeme ajutise lahenduse kiiresti ära. Teiseks, me teeme ka ehitushanke, isegi veel enne, kui volikogu jõuab otsuse teha. Igal juhul meie plaane see seisma ei pane," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitseväe Narva linnak, mille ehitus maksab umbes 15 miljonit eurot, peaks valmis saama tuleva aasta lõpuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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