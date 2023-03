Narva ja Rakvere purustatud Vene tanki ei näita

"Meie president Alar Karis hoiatas möödunud aastal, et Narva ei peaks muutuma ühe tanki linnaks. Las see nüüd nii jääbki. Narva mõtestab alles ühe tanki teisaldamist ja soovime praegu tankivabalt oma eluga edasi minna," sõnas Narva linnapea Katri Raik sotsiaalmeedias.

Tema hinnangul võiks Narvas avada fotonäituse Vene agressiooni põhjustatud kannatustest ja purustustest Ukrainas.

"Tänan kaitseminister Hanno Pevkurit mõistmise eest. Purustatud tank 8. märtsil Narva ei saabu," lisas Raik.

Narvas oli plaan vrakki näidata 8. kuni 11. märtsini.

Ka Rakvere linnavalitsus otsustas kolmapäeval tanki mitte eksponeerida. Rakvere linnapea Triin Varek kommenteeris, et kuigi tankivraki näitamise eesmärk on Vene agressioonile Ukrainas tähelepanu pööramine, on tema hinnangul jäänud see sõnum nõrgaks ja arusaamatuks. Samuti ei ole tema sõnul ajastus hea.

"Kuna Rakvere linn on sõja algusest peale toetanud Ukrainat ja ukrainlasi, siis ei olnud meie soov kohe keelduda. Seetõttu oli ettepanek muuta kuupäevi ja siduda väljapanek näiteks küüditamise aastapäevaga, kuid antud kuupäevad ei osutunud ministeeriumile sobilikuks. Nüüd on iga päevaga suurenenud teema vastuolulisus nii ühiskonnas tervikuna kui ka kohalike elanike vastumeelsus tanki eksponeerimise suhtes," sõnas Varek.

"Usun, et Rakveres on inimesed hästi kursis Venemaa agressiooniga Ukrainas ja mõistame selle hukka. Tanki eksponeerimine ei aita vähendada Ukraina rahva kannatusi. Oleme teadlikud käimasolevast sõjast ja sealsetest koletutest tegudest niigi. Ka pani mind muretsema kohalikku kogukonda juba sulandunud paljude ukrainlaste haavade taasavamine läbi tanki eksponeerimise. Seda kõike arvesse võttes ei pea me õigeks tanki avalikus linnaruumis eksponeerida," selgitas Varek.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles ERR-ile, et neil on tank ühel päeval, 9. märtsil.

2. märtsini on tankivrakk Tallinnas Vabaduse väljakul.

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis 23. veebruaril omavalitsusjuhtidele kirja, kus selgitab, et ministeerium soovib vrakki eksponeerida alates 25. veebruarist kuni märtsi lõpuni linnades üle kogu Eesti. Seda soovitakse eksponeerida lisaks Tallinnale ka Rakveres, Jõhvis, Narvas, Tartus, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Osad linnad on tanki näitamise suhtes kõhklevad. Pevkur ütles teisipäeval, et tanki näitamine räägitakse veel omavalitsusjuhtidega läbi.