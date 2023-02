Vene tanki vrakk tekitab vastakaid arvamusi ka Vilniuses

Tank jõudis Vilniuse Katedraali väljakule täiemahulise sõja aastapäeval, 24. veebruaril. Kohe hakati sinna ka punaseid nelke viima. Tekkis vastasseis lilleviijate ja politseinike vahel, kelle poolele asus ka suurem osa tanki uudistama läinud inimesi.

"Mina ei arva, et nad austavad tapetud Vene sõdurite mälestust. Need pole sõdurid, need on orkid. Nad on alistajad, kes vallutavad võõrast maad. Mis sõdurid sellised ka on?" rääkis Leedus viibiv Ukraina põgenik Oksana.

Leedu tuntud koomik Paulius Ambrazevicius viis kohale koguni prügikasti äravisatavate lillede, küünalde ja nõukogudenostalgia jaoks. Kaks meest viisid tanki juurde tualetipoti, et lilletoojail oleks, mida varastada. Tegu on vihjega Vene sõdureile Ukrainas, kes kohalike maju röövides WC-pottegi alles ei jätnud.

Ühe potitooja sõnul ei peaks politsei lilletoojatega siiski ülemäära karm olema, sest Vene meedia mõjuväljas elanud inimestel ei pruugi sündmuste tegelikust käigust õiget ülevaadet ollagi.

"Neid tegelasi peaks siiski püüdma harida, mitte neid trahvidega kohe eemale hirmutama," ütles Vilniuse elanik.

Tanki juures peavad korda nii politsei kui ka sõjaväepolitsei. Politsei on lilletoojate vastu väärteomenetlusi algatanud, kõige karmimal juhul võib trahv ulatuda 700 euroni.

President Gitanas Nauseda sõnul on tanki näitamine tervitatav.

"See oli hädavajalik, et näha, kuidas vatnikukesed hakkavad kohale voorima, toovad lillekesi ja loevad igasuguseid palvekesi. See on väga hea, asjad saavad täiesti selgeks, me näeme, kes on Leedus kes. Tank ise on ka hädavajalik. Tank tuletab meile meelde Ukraina kannatusi, aga mitte ainult kannatusi, Ukraina edu ikka ka," ütles Nauseda.

Viimaste arvamusküsitluste kohaselt toetab Venemaad kümme protsenti Leedu elanikest hoolimata asjaolust, et venekeelset elanikkonda on Leedus oluliselt vähem kui Lätis ja Eestis.